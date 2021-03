CAMPOBASSO. Lascia parlare il video, o meglio il suo intervento di ieri in aula, il consigliere di opposizione e segretario regionale dem Vittorino Facciolla, sulla mozione di sfiducia al Governatore Donato Toma.

«I molisani delusi, amareggiati e arrabbiati che hanno manifestato davanti al Consiglio regionale sono lo specchio di un fallimento.

Fallimento nostro, delle forze di minoranza che nonostante le centinaia di proposte e le battaglie portate avanti per un anno, non siamo riusciti a far invertire la rotta a chi ci governa e fallimento totale della maggioranza che in Consiglio ha messo in scena uno squallido tentativo di difesa dell'indifendibile: le cose non fatte, quelle fatte male, le prese in giro a tutti noi e ai molisani, l'arroganza e la presunzione di scelte deleterie, l'incompetenza, i voltagabbana, la brama di potere e di poltrone.

Nel mio intervento di ieri in Consiglio regionale ho fatto una sintesi di tutto questo con la consapevolezza che questa è la maggioranza peggiore che abbia mai seduto a palazzo D'Aimmo e con la certezza che i molisani non dovranno mai più subire una tale umiliazione da parte di chi dovrebbe invece rappresentarli».