Nuovo segretario comunale, Silvestri replica ai 5S: «Polemizzano su tutto, non approfondiscono»

CAMPOMARINO. Sono trascorse meno di ventiquattrore da quando il MoVimento Cinque Stelle di Campomarino ha polemizzato la scelta dell’amministrazione comunale di sostituire il segretario comunale giudicato “scomodo” dai pentastellati. Puntualissima arriva la replica del sindaco Pier Donato Silvestri che spiega le motivazioni alla base della decisione.

«Se prima di polemizzare approfondissero, sarebbe un bene per loro, perché eviterebbero brutte figure, ma lo sarebbe anche per noi, che finalmente potremmo trarre uno stimolo costruttivo da un’opposizione che fino ad ora, invece, è stata solo inutile. I 5 stelle criticano la sostituzione del segretario comunale perché il nuovo sarebbe “part-time”... devo dedurre, quindi, che non si siano propri accorti che anche il precedente lo era (!) in quanto impegnato anche nei comuni di Palata e Montagano. Così come del tutto campato in aria è il rischio da loro prospettato di presunti maggiori costi: contrariamente a quanto hanno insinuato, il rimborso spese, infatti, non è previsto. Pertanto risultano completamente prive di fondamento le insinuazioni inerenti presunte illegittimità commesse dall’amministrazione. Infine, è realmente sconcertante il tentativo di screditare il nuovo segretario incaricato, perché proveniente dall’Ente provinciale: confondere il suo ruolo istituzionale con l’appartenenza politica del presidente Roberti significa non soltanto ignorare il principio di separazione tra ruoli istituzionali e organi di indirizzo politico, ma anche non conoscere il ragguardevole curriculum del dott. Smargiassi, impegnato da anni in amministrazioni di tutti i colori politici, anche fuori regione. Spiace constatare, quindi, che il livello sia pressappoco quello delle chiacchiere da bar, tanto più inconcepibile in quanto ormai il M5S è a tutti gli effetti una forza di governo “istituzionalizzata” e quindi è assai screditante, per il Movimento, leggere simili amenità provenienti dai suoi rappresentanti locali. Quanto al predecessore dott. Ramunni, è noto che lo stesso è stato inviato dal Ministero dell’Interno a ricoprire altro importante incarico, infatti il comune di Portoferraio (Li) in data 23 marzo 2021 (prima del consiglio comunale) ha chiesto l’assegnazione ai fini della nomina del dott. Ciro Ramunni e per questo gli rivolgo a nome di tutta l’Amministrazione le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, limitandomi ad evidenziare che nel Comune ha esercitato il suo ruolo in piena autonomia, come è giusto che sia, e il confronto dialettico che c’è stato, e nessuno lo nega, è non solo fisiologico ma anche senz’altro utile a ponderare le migliori decisioni, sempre nell’interesse dell’Ente. Infine, e a beneficio di tutti, informo i poco e male informati 5Stelle che la lettera pro Vietri io l’ho firmata cosi come si puo’ riscontrare nell’Articolo del 09/06/2020 pubblicata da primo numero, viceversa su tale documento manca la firma dell’ex sub commissario dott. Ida Grossi nominata dal MoVimento 5Stelle.

Per quanto riguarda invece la questione COSIB, vi ricordo che il sottoscritto rappresenta il Comune di Campomarino all’interno del consiglio direttivo e che tale decisione è scaturita da una condivisione dell’esigenza di un rinnovamento che si pone come obiettivo il rilancio dell’ente e il ruolo ricoperto dal Comune di Campomarino è sicuramente fondamentale e determinante, e se ne accorgeranno anche i M5S, magari con i loro tempi di reazione non proprio fulminei... (ricordo loro, al riguardo, che questa amministrazione, quindi anche loro stessi, è in carica da poco meno di due anni e non da tre, ma forse neanche di questo si sono accorti)».