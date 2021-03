Campomarino, nuovo affondo M5S al sindaco: «Sta lì a guardare senza agire»

CAMPOMARINO. Ancora strascichi tra il MoVimento Cinque Stelle di Campomarino ed il sindaco: dopo le polemiche sulla sostituzione del segretario dei pentastellati e la risposta del primo cittadino, a tornare alla carica sono proprio i 5S che rincarano la dose.

«Non vogliamo entrare in polemiche, ma d’altronde, come non possiamo rispondere a certe ridicolaggini, soprattutto, quando sono gestite in un modo di così basso livello e soprattutto saccente.

Sarebbe bastato non raccontare giravolte carpiate (per apparire quello che non si è) e avrebbe fatto così in modo, di dare la parvenza di recuperare un minimo di credibilità verso i cittadini.

Ma ciò che fa sorridere è il solito modo arrogante che vi caratterizza.

Rispondiamo al post del Sindaco (o forse sarebbe più esatto dire, al suo staff personale), che ci ha additato di non essere informati, di non essere collaborativi, quando invece si dovrebbe preoccupare di più di quello che hanno fatto e stanno facendo.

Prima baggianata è quella che vorrebbe far credere ai cittadini che noi non sapessimo che il Segretario Ramunni non fosse sempre presente, ebbene... chi si sarebbe lamentato delle sue assenze e dei rallentamenti burocratici, se non voi stessi? E quindi, secondo la vostra visione, invece di prendere un Segretario full time, ne prendete un altro part time!

Ohibò che astuta mossa questi amministratori!

E altra fandonia è quella che vuol far credere che non ci saranno aggravi di spesa per le casse comunali, ricordiamo ai sagaci amministratori che è espressamente riportato all’articolo 7 della convenzione approvata nell’ultimo Consiglio comunale, che resterà a carico del Comune di Campomarino il costo delle spese di accesso dalla Provincia al Comune (ci sono i documenti che confermano).

Seconda corbelleria è quella di imputarci di aver “screditato” il nuovo Segretario. Non ci risulta affatto, questo è il solito tentativo di raggirare i fatti.

Terza sciocchezza è quella di affermare che “il Segretario Ramunni è stato sostituito perché aveva optato per un altro incarico”, niente di più falso!

La risoluzione del rapporto con il Comune di Campomarino è del 18 marzo, mentre l’incarico nel Comune ligure porta la data del 23. Per conto, il Dott Ramunni è stato sostituito e poi ha trovato una nuova collocazione!

Al segretario Ramunni sono giunti i saluti e soprattutto i ringraziamenti per il lavoro svolto nella nostra cittadina dal Movimento 5 stelle, di contro, dobbiamo dire di non aver letto nulla da parte di questa maggioranza tranne una lettera indirizzata alla Prefettura che danneggia professionalmente il Segretario comunale, e il tentativo di trarre in inganno la realtà, da parte di questa maggioranza, è la prova di quanto il Segretario era in disaccordo sulle attività di questa amministrazione.

Ma il Sindaco come mai non fa cenno alle diverse note che il Segretario Ramunni ha inviato all'Anac e alla Procura della Repubblica, dove sono coinvolti amministratori e dipendenti comunali? Come vede Sindaco, approfondiamo eccome! Oppure si preferisce non far conoscere la realtà dei fatti ai cittadini?

Ultimo argomento da tuffo carpiato....il Cosib.

Sul Cosib sappiamo tutti come sono andate le cose e sulla vergognosa compravendita di poltrone che ci hanno visto relegati in un angolo. Ma a lei un po’ meno, visto il compenso che percepisce! Per cui Campomarino è destinata, con lei, a stare con il cappello in mano, quando poteva essere modello per gli altri Comuni. Forse queste domande dobbiamo farle ad altri, visto che lei sta lì a guardare ed assecondare.

Caro Sindaco come vede, noi a differenza vostra, sappiamo bene la differenza tra ruolo politico e ruolo istituzionale».