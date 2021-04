TERMOLI. Categorie in piazza a Roma, non ce la fanno più a restare chiusi, dopo mesi dall'inizio della seconda ondata. Dall'onorevole di Italia Viva Giusy Occhionero, molisana eletta nel 2018 nella nostra regione, «Ferma condanna delle violenze ma la voce della protesta degli esercenti non può rimanere inascoltata. Bisogna preparare adesso un calendario certo di riaperture in sicurezza».

Il suo pensiero, già espresso ieri sera su Twitter, viene ribadito in un video dedicato ai lettori di Termolionline.