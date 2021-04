La sanità ‘accende’ il consiglio comunale, Stumpo: «Chi difenderà il San Timoteo?»

TERMOLI. L’assise civica di ieri, venerdì 23 aprile, trascina un po’ di polemiche sui temi argomentati, in particolar modo per ciò che riguarda la sanità. Ad intervenire pè la consigliera di minoranza di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra Marcella Stumpo.

«Ieri in Consiglio Comunale è stata trattata (per modo di dire) l’interpellanza urgente che la Rete della Sinistra, condividendo l’iniziativa con tutta la minoranza, aveva presentato pochi giorni prima, rispondendo alle sollecitazioni pervenute anche dal personale medico dopo il trasferimento di due anestesisti, poi modificato con lo spostamento di una sola unità.

Chiedevamo un intervento forte a tutto tondo in difesa del nostro ospedale, ridotto allo stremo da anni e anni di uno smantellamento sistematico che lo sta inesorabilmente trasformando in una scatola vuota, incapace di rispondere ai bisogni primari di un bacino di popolazione che arriva a 100.000 abitanti.

Sappiamo bene che il sindaco di Termoli non ha poteri decisionali in materia di programmazione sanitaria, ma l’emergenza che abbiamo vissuto e viviamo ha reso chiarissimo anche a chi non vuol vedere, per superficialità o ideologia, che è arrivato il tempo di intervenire. Anche solo il levarsi di una voce istituzionale autorevole può aiutare i cittadini a sentirsi meno abbandonati, e soprattutto può far capire ai decisori regionali che il Basso Molise non è più disposto a subire inerme la sottrazione del diritto alle cure.

Cosa abbiamo sentito ieri invece in Consiglio, oltretutto senza avere la possibilità di controbattere, perché il regolamento impedisce, incomprensibilmente, di rispondere agli interventi del Sindaco?

Vaghe promesse di colloqui con le nuove commissarie, richiami al dovere di solidarietà tra medici per cui bisogna accorrere in soccorso degli altri ospedali (e pazienza se così facendo a Termoli non c’è più possibilità di garantire i turni di guardia sulle 24 ore, rendendo impossibile di fatto il funzionamento della rianimazione), autodifesa dell’attuale amministrazione in materia di sanità perché la colpa è delle amministrazioni precedenti, come da copione, che non sono intervenute prima.

Francamente troviamo imbarazzante la risposta del Sindaco; avrebbe dovuto intervenire subito a voce alta, protestando contro la decisione in sé (anche una sola persona in meno mette a rischio un ospedale indebolito come il nostro), richiamando quello che è successo in questi ultimi 15-20 anni, stigmatizzando l’impossibilità di ricevere cure per le patologie non covid da marzo 2020 proprio a causa della mancanza di uomini e mezzi. Senza dimenticare l’ultimo assalto al diritto alle cure, la prossima chiusura della camera iperbarica di Larino, altro oltraggio alla popolazione non solo molisana.

Ma soprattutto occorre che l’amministrazione esponga richieste precise per salvare il San Timoteo e per riorganizzare la sanità regionale: una piattaforma programmatica per elaborare la quale esistono competenze nel personale sanitario e nella società civile, che sta mettendo a punto saperi e proposte alle quali sarebbe dimostrazione di intelligenza politica dare ascolto.

Perchè sono i territori a sapere di cosa hanno bisogno e la loro voce andrebbe ascoltata, e trasmessa autorevolmente da chi ha il ruolo istituzionale per farlo.

Come diceva Don Milani, sortire insieme dai problemi è politica. Ma bisogna avere il coraggio di alzarsi e parlare. Qui non si tratta di chiedere colloqui, ma di esigere risposte su problemi e proposte concrete, prima che del nostro ospedale (e di tutto il sistema sanitario regionale) restino solo macerie.

Quindi no, signor Sindaco, non siamo assolutamente soddisfatti della risposta all’interpellanza. E crediamo che nessun cittadino termolese possa esserlo».