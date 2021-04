Dietro il divorzio tra Rousseau e Movimento 5 Stelle: «Crescendo si perdono gli amici storici»

TERMOLI. Dal Governo gialloverde a quello Draghi, passando per il Conte bis, scelte non facili per il Movimento 5 Stelle, chiamato a evolversi, adeguarsi, dopo la trasformazione da componente politica di base che ringhiava al potere a forza di Governo. Nelle ultime settimane, tra le tante spine che i pentastellati sono stati costretti a gestire c’è stata quella dirimente della piattaforma Rousseau, spina dorsale del MoVimento sin dalla fondazione.

Un divorzio con Casaleggio junior doloroso, ma per quanto successo, inevitabile. Abbiamo chiesto lumi a riguardo a un grillino della prima ora come Nick di Michele, portavoce del Movimento 5 Stelle al Comune di Termoli dal lontano, ormai, 2014.

«Arriva il tempo nel quale "Forse" si diventa maggiorenni e anche le storiche amicizie, quelle della scuola per intenderci, iniziano a perdersi, iniziano a trovare altri interessi, altre amicizie. Il M5S è cresciuto con Rousseau e per Rousseau, un lungo cammino, vivace entusiasmante, ricco di novità e pioniere nell'intera politica mondiale. Grillo e Casaleggio due visionari, due eclettici personaggi, una coppia quasi infallibile nelle scelte fatte.

Ma come ogni previsione che si rispetti "finita la festa gabbato lo santo", morto Gianroberto il M5S si avvia verso scelte obbligate e difficili, nel 2018 il 33% dei consensi lo obbliga a crescere velocemente, forse più del necessario e spesso l'intelligenza collettiva che tanto lustro ci ha donato in passato, diventa un blocco per i più, diventa l'ostacolo. Forse il dio denaro, forse il potere logora chi non lo ha, forse è venuto meno l'attaccamento ai valori del movimento, forse qualcosa di inspiegabile ha portato alla rottura insanabile definitiva. Un sogno che scompare? Un risveglio drammatico?

Non amo dare colpe a chicchessia, l’Italia è un paese di santi. navigatori, poeti artisti e anche di fini politici che sanno come e quando sconfiggere il futuro e quindi la colpa è di tutti coloro i quali continuano ancora a credere alla politica non come servizio ma come élite come scambio di favori e voti. Mai come ora, ai posteri (elettori) l'ardua sentenza».