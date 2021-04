Italia Viva, sono Giusy Occhionero e Donato D'Ambrosio coordinatori regionali in Molise

ROMA. La deputata molisana Giusy Occhionero e l'ex sindaco di Santa Croce di Magliano Donato D'Ambrosio vedono premiata la loro fedeltà alla linea renziana diventando i nuovi coordinatori regionali di Italia Viva, in Molise. Comincia così il percorso di radicamento territoriale del partito dell'ex premier, che ora è saldamente al Governo col premier Draghi e la propria delegazione a Palazzo Chigi.

La nomina è avvenuta per tutti i coordinamento regionali e in ciascuna regione sono scelti un uomo e una donna.

Lo annunciano i presidenti nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova che hanno provveduto alla loro nomina nell'ambito delle iniziative di consolidamento della struttura del partito, come era stato anticipato nell'ultima Assemblea nazionale anche nell'intervento di Matteo Renzi.

Sono: in Piemonte Silvia Fregolent e Mauro Maria Marino, in Liguria Raffaella Paita e Claudio Gustavino, in Lombardia Maria Chiara Gadda e Mauro Del Barba, in Emilia - Romagna Giorgia Bellucci e Stefano Mazzetti, in Veneto Martina Cancian e Davide Bendinelli, in Friuli Venezia Giulia Maria Sandra Telesca e Giovanni Fania, nelle Marche Lucia Annibali e Fabio Urbinati, in Toscana Alice Rossetti e Nicola Danti, in Umbria Nadia Ginetti e Leonardo Grimani, in Abruzzo Maria Ciampaglione e Camillo D'Alessandro, in Molise Giuseppina Occhionero e Donato D'Ambrosio, nel Lazio Marietta Tidei e Luciano Nobili, in Campania Angelica Saggese e Ciro Buonajuto, in Basilicata Rossana Musacchio Ardorisio e Nicola Scocuzza, in Puglia Ada Fiore e Lorenzo Frattarolo, in Calabria Davide Lauria e Maria Vittoria Barbieri, in Sicilia Davide Faraone, in Sardegna Paola Parigi e Gianfranco Soletta.

Nei prossimi giorni, informa la nota, i coordinamenti regionali formalizzeranno anche le cabine di regia di ogni singola regione. Contestualmente vengono assegnati all'interno della Cabina di regia nazionale gli incarichi di responsabili organizzativi a Sara Moretto e Luciano Nobili; e quello degli Enti locali a Marietta Tidei e Ciro Buonajuto.

"La nomina dei coordinatori regionali e gli incarichi di vertice consentiranno un maggiore radicamento di Italia Viva sul territorio", dichiarano Ettore Rosato e Teresa Bellanova. "In questo anno e mezzo abbiamo avuto modo di accogliere nella nostra comunita' un numero sempre maggiore di iscritti, simpatizzanti, amministratori; una crescita che oggi ci consente di lavorare ancora meglio per dare il nostro contributo al Paese nel superare questa difficile fase di emergenza sanitaria, economica e sociale".