Delegazione Udc molisana dice no alle dimissioni del segretario Lorenzo Cesa

TERMOLI. Anche la componente molisana, con Teresio di Pietro, Mimmo Izzi e Michela Musacchio, classe dirigente del partito nella nostra regione, ha sostenuto il no alle dimissioni del leader Lorenzo Cesa, avvenuto nel Consiglio nazionale dell’Udc, che all'unanimità ha rigettato le dimissioni del segretario nazionale Lorenzo Cesa. «I consiglieri nazionali - si legge in una nota - nel pieno rispetto del lavoro dell'autorità giudiziaria, hanno chiesto a Cesa di proseguire nel suo operato di segretario politico ritenendo ciò un atto di amore e generosità verso la comunità dello Scudo crociato.

Il Consiglio nazionale, inoltre, ha dato mandato al segretario nazionale - considerato come un elemento di unità e garanzia per tutti gli iscritti - di traghettare il partito, come deciso nel novembre del 2020, verso il Congresso nazionale». Di Pietro, segretario regionale e Musacchio-Izzi, dirigenti nazionali eletti, hanno rifiutato categoricamente le dimissioni del segretario Cesa. La dichiarazione di voto l’ha espletato proprio il segretario regionale Di Pietro, manifestando anche la volontà della Musacchio e di Izzi. «E' stato un bel momento per tutta l'assemblea dei Consiglieri Nazionali ed anche la nostra come Molise – commentano i dirigenti regionali - anche se piccoli siamo un partito serio ancorati al territorio, abituati a rispettare le regole, ma esigiamo che tutti coloro che parlano in modo arbitrario a nome dell’Udc facciano altrettanto».