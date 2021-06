«Altro che dati degli iscritti, il Movimento di una volta ormai non esiste più»

TERMOLI. Come abbiamo già reso noto ieri, il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato all’Associazione Rousseau di consegnare al Movimento 5 Stelle tutti i dati personali degli iscritti al Movimento. Il provvedimento è stato adottato d’urgenza all’esito dell’istruttoria avviata dal Garante dopo la segnalazione presentata dal Movimento 5 Stelle.

Ma qual è l’umore nella base del M5S? Lo abbiamo chiesto a un esponente storico, nostro punto di riferimento per le vicende pentastellate, il portavoce comunale Nick Di Michele.

«L'utopia trasformata in realtà di due geni come Grillo e Casaleggio senior mercificata fino allo stremo. Non occorreva o meglio non doveva essere adito un giudice per decidere chi potesse in qualche modo utilizzare i dati di persone che si sono fidate di una piattaforma e di una associazione. Non un giudice per un concetto molto semplice, il M5S quello della carta di Firenze non c'è più. Quei dati sono di persone che per oltre il 50% non credono più al movimento, non credono più a quel sogno perché gli attori non originali di quel sogno lo hanno trasformato nel tempo in mero potere politico.

E dunque bisognava semplicemente tornare da quegli iscritti e chiedere loro nuovamente la fiducia e quando solo il 30% di quel milione di persone inviava i dati come la prima volta si poteva avere contezza del valore della nuova creatura. Per esperienza conosco persone che si sono candidate nella lista da me capeggiata per le comunali che oggi non solo non voterebbero il M5S ma farebbero una feroce campagna contro e questo in tutta Italia. Questi dati che oggi Casaleggio junior dovrà consegnare al M5S sono dati falsati dalla caparbietà di chi ha appoggiato il governo Draghi, dalla falsità di decine e decine di senatori e deputati che con profonda leggerezza sono passati al nemico ( Meloni, Salvini Berlusconi) ma anche negli altri partiti per convenienza personale e danaro. Sono falsati dalle lacrime di chi ha combattuto il sistema ed oggi ha amici trasformati a loro volta sistema.

Sono dati completamente inutilizzabili perché non sono la realtà, una realtà che sarà costretta a rivedere i suoi orizzonti ma non solo con l'avvento di Conte che dovrà fare i "conti" con le bramosie del terzo mandato e con chi non vuole abbandonare il vascello ormai fantasma ma con chi crede ( come me) in una rivoluzione gentile, in uno Stato che premia l'onestà che guarda il benessere di tutti. Questa decisione attesa da tutti apre un nuovo capitolo ma guai a dimenticare quelli già scritti e a volte mal interpretati. É vero fare opposizione non è governare ma l’anima della coerenza è unica è resta tale fino alla fine dei giorni. Amo come molti la critica e cosciente di ciò che abbiamo passato, cosciente di ciò che ci attende mi auguro di essere spettatore ma anche protagonista di una nuova rinascita con interlocutori vecchi capaci di riconoscere gli errori commessi ma soprattutto nuovi che possano essere ricostruzione e gioia di fare politica.

Non dimenticheremo mai la felicità di espressione di chi ci ha rappresentato in nome e per nostro contro per il bene di ogni singolo italiano. Ed è questo l'auspicio più grande».