TERMOLI. Mancava solo il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, ieri mattina sul lungomare Nord di Termoli. In occasione della Festa della Repubblica, dalle ore 11 alle ore 13 Fratelli d'Italia, con il responsabile regionale dell’organizzazione, Luciano Paduano, ha riunito amministratori ai vari livelli, portavoce comunali, iscritti e simpatizzanti, tutti muniti e pronti a sventolare il tricolore per celebrare la ricorrenza del 2 giugno, nel piazzale di fronte al chiosco “Il Pagurino”. Tra i presenti i consiglieri regionali Aida Romagnuolo, Michele Iorio, l’assessore Quintino Pallante – e viste le cronache politiche recenti interne a Fdi è stata quasi una sorpresa – il portavoce provinciale Costanzo Della Porta, l’assessore Silvana Ciciola, Massimiliano Scarabeo e tanti altri.

Un’atmosfera non di pacificazione totale, come ha rimarcato lo stesso Scarabeo che qualcosa all’indirizzo di Pallante ha detto, ma comunque ha visto il ritorno sotto la bandiera unica di partito e soprattutto sotto quella italiana del gruppo dirigente e istituzionale di una formazione che a livello nazionale sta scalando vette di consenso, almeno a detta degli ultimi sondaggi. «Rimarchiamo la necessità di più italianità in Europa e ancora un no allo Ius soli, la cittadinanza italiana non si regala. Fratelli d'Italia Molise vi aspetta sul lungomare termolese». Nell’occasione i simpatizzanti hanno potuto tesserarsi al partito di Giorgia Meloni.