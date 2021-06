GUGLIONESI. Parità di genere e maggior riconoscimento della donna a tutti i livelli sociali sono i temi sempre più trattati. Non si fa altro che ribadire quanto sia importante la parità di genere e la possibilità per le donne di avere le stesse opportunità e gli stessi trattamenti riservati agli uomini. La presenza delle donne è un tema rilevante anche quando si parla di politica dove le donne si battono per riuscire a raggiungere le stesse posizioni ricoperte storicamente dagli uomini. «Il tema uguaglianza uomo-donna, non è un semplice tema di contrapposizione di genere ma riguarda la visione della società che può essere completa solo se osservata da entrambi, uomini e donne».

Queste le parole con cui sabato sera l’avvocato Andrea Catizone-Direttrice Dipartimento Pari Opportunità ALI- ha aperto l'evento di presentazione del suo libro "Le Sindache di Italia". «L'idea del libro - come dichiarato dall'autrice- nasce dalla volontà di capire quante amministratrici donne ci sono e ci sono state nel nostro Paese. Studiando e ricercando ci siamo resi conto che la storia delle donne che hanno fatto la “Storia" non è mai stata realmente raccontata ed è proprio da questa considerazione che è venuto fuori il libro». Il testo si compone di 26 schede, una per ogni donna che ha contribuito a scrivere la storia italiana. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sulle prime dieci sindache elette in Italia nel 1946 - anno in cui le donne, per la prima volta, hanno esercitato il diritto di voto attivo e passivo. All'evento, moderato dalla giornalista Valentina Fauzia, sono intervenuti: il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, il segretario regionale Pd Vittorino Facciolla, il segretario di Federazione Basso Molise Oscar Scurti, il segretario del circolo Pd di Guglionesi Pasquale Marcantonio, la vice segretaria del circolo Pd di Guglionesi Annamaria Becci, la consigliera comunale di Petacciato Giuliana Ferrara e la consigliera comunale di Tavenna Franca Ricci. Tutti gli ospiti sono stati concordi sulla necessità di dover lavorare sul piano culturale, strutturale, sociale ed economico, per far sì che la parità di genere diventi una parità di fatto e non di mera facciata. Bisognerebbe abbandonare gli stereotipi che relegano la donna prevalentemente nelle attività di cura. La politica dovrebbe battersi e lavorare per rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto alle donne di entrare e rimanere attive nel mondo politico-amministrativo, lavorativo e associazionistico attraverso la creazione di strutture, come nidi, case di cura per disabili e anziani ecc. Concludendo, la Catizone ha sottolineato che bisogna abbandonare l'idea che le regioni meridionali siano sottosviluppate e carenti di donne colte, competenti, capaci e desiderose di amministrare i loro territori portando una ventata di creatività e cambiamento.

Quindi, il suo messaggio alle donne meridionali e in particolare alle donne molisane è: «Lanciatevi e non abbiate timore nel proporvi!»