TERMOLI. La maggioranza blinda il bilancio in Consiglio comunale, in una delle ultime sedute dell'assise civica organizzate da remoto, con la minoranza collegata col webex. Nessuna relazione illustrativa da parte dell'assessore competente, Giuseppe Mottola, poiché come ha specificato il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, il documento è stato escusso e dibattuto nella seconda commissione. Se all'avvio dei lavori, il primo argomento, il Documento unico di programmazione, è passato de plano, senza alcun rilievo, con 16 voti di centrodestra e la non partecipazione delle opposizioni presenti (mancano Sbrocca e Decaro per impegni inderogabili), così non è stato per il Bilancio triennale 2021-2023. Alla richiesta di Ciarniello sugli eventuali interventi, Casolino, Di Michele, Stumpo e Scurti hanno evidenziato come l'atto più importante sotto il profilo politico dell'esercizio non possa essere gestito in questo modo. Ne è nata una forte polemica, che poi è stata declinata anche su aspetti concreti del bilancio medesimo. Sono stati evidenziati i rischi di cementificazione sui terreni della Tua Spa in contrada Airino, così come l'assenza di fondi per le politiche giovanili e per le periferie.

A replicare alle minoranze il sindaco Francesco Roberti, che ha respinto al mittente l'accusa di carenza di trasparenza, definendola frivola, riepigolando tutte le audizioni fatte in seconda commissione con dirigenti e assessori, ringraziando per questo anche il presidente Di Brino. Poi, entra nel merito dei terreni, ricostruendo il percorso della Tua, che è in liquidazione e ricordando anche come sia stato lui stesso a interpellare all'epoca la Corte dei Conti, quando si erano accumulate perdite per un milione e mezzo di euro, fino all'avvento della Giunta Di Brino, che decise per la liquidazione (come per la Sea). Roberti ha ribadito come l'amministrazione sia trasparente al 100%, mentre per i consiglieri di opposizione la mancanza di illustrazione dei documenti rivela una deriva particolare. Insomma, muro contro muro.

«Noi stiamo in mezzo alla gente, non facciamo salotti», le parole del sindaco. Il bilancio è poi stato approvato con 16 sì e le opposizioni non hanno preso parte al voto.