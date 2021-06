Giustizia e referendum, Salvini atteso domenica a Termoli

TERMOLI. Prima l'annuncio sulla visita a Isernia, sede della sfida amministrativa più importante delle elezioni d'autunno in Molise, poi la notizia della presenza anche a Termoli. Il leader della Lega, Matteo Salvini, dovrebbe essere presente domenica prossima, 4 luglio, dalle 18, a Termoli, in occasione della raccolta firme sui referendum per la giustizia.

Il condizionale è d'obbligo, poiché il programma ufficiale non è stato ancora diffuso, ma la fondatezza dell'informazione è reale.

Una terza visita in tre diverse estati per Salvini in città, dopo la Cala Sveva del 2019 e il Porto turistico Marina di San Pietro nel 2020.