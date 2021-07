TERMOLI. «Finalmente parte la campagna referendaria sulla giustizia con la possibilità di sottoscrivere i 6 quesiti proposti dalla Lega e dai Radicali». E' il consigliere comunale Michele Marone, assieme a Rita Colaci e al capogruppo Bruno Fraraccio, a lanciare in Molise la sfida per raccogliere almeno 5mila firme, con la presenza da oggi a domani del leader Matteo Salvini a Isernia, Venafro, Campobasso e soprattutto domenica sera a Termoli, dove ci sarà anche una conferenza stampa in piazza Monumento.

«Sono temi bipartisan che interessano tutti i cittadini - ha ribadito Marone - per avere una giustizia più equa e più giusta e soprattutto per restituire alla Magistratura quella autorevolezza e quella terzietà che viene conferita dalla Costituzione. Riforma del Csm per mettere fine alle correnti, responsabilità civile delle toghe, equa valutazione dei magistrati, separazione di ruoli e funzioni, netta demarcazione tra inquirenti e giudicanti. Limiti agli abusi della custodia cautelare ed equo processo per tutti, infine, abolizione della legge Severino per gli amministratori locali. Sono questi i sei argomenti su cui si dovranno raccogliere le firme da presentare alla Corte di Cassazione. Invito tutti i cittadini molisani e quelli di Termoli in particolare a sottoscrivere i referendum - ha arringato Marone - affinché si condivida la battaglia per garantire l'uguaglianza di tutti davanti alla legge».

Firme da poter apporre sia in piazza col gazebo della Lega, sia negli uffici elettorali dei Comuni.