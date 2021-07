TERMOLI. Un arrivo burrascoso quello di Matteo Salvini a Termoli, attorniato fin da subito dai suoi fedelissimi. Un'accoglienza entusiasta rotta di fischi dei contestatori a cui il leader della Lega risponde: "Voi usate i fischietti noi le firme" e propone loro di scattare in selfie.

Sul tavolo la raccolta firma per il referendum giustizia, non senza toccare la Nazionale di calcio che si è inginocchiata per il movimento Black Live Matters: "Lasciamoli liberi di giocare e di vincere senza inginocchiarsi".

E ancora: "Responsabilità civile dei giudici, processi veloci, certezza della pena, anche i giudici se sbagliamo devono pagare".

L'obiettivo sono 100mila firme e Salvini lancia l'appello ai termolesi: "Per ogni firma un selfie. Prima firmate poi fotografate". E loro non se lo sono lasciati ripetere due volte.

L'arrivo di Salvini è stato seguito in diretta da TermoliOnline grazie a Michele Trombetta.