Rendiconto 2020, via libera dalla Giunta. Toma: «Avanti con la razionalizzazione della spesa»

CAMPOBASSO. La Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato la proposta di legge “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020”.

Il Rendiconto della gestione è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico ed è corredato, altresì, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa sulla contabilità economico-patrimoniale.

«Abbiamo approvato in Giunta il Rendiconto 2020 – spiega il presidente Toma - Un adempimento di fondamentale importanza per la gestione dell’ente e per la programmazione».

«Da quando ci siamo insediati - ha aggiunto - Abbiamo avviato un processo di razionalizzazione della spesa e finalmente stanno arrivando i primi risultati. I Servizi regionali hanno svolto un’attenta attività di verifica sulle poste contabili, in particolare sulla complessa situazione legata ai residui».

Il risultato di competenza 2020 è positivo ed è pari a euro 55.727.578,74, mentre il disavanzo di amministrazione complessivo, dopo gli accantonamenti, è pari a euro 492.939.940,12, in miglioramento rispetto al risultato 2019, che è stato pari a euro 533.485.728,21.

La proposta di Rendiconto, adottata dalla Giunta, è stata trasmessa al Consiglio regionale del Molise per i consequenziali adempimenti di competenza.