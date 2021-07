Il Ministro della disabilità Erika Stefani in Molise con Marone e Colla

ISERNIA. Dopo la visita di Matteo Salvini a Termoli, Il Ministro della disabilità Erika Stefani in visita privata in Molise ha incontrato unitamente al commissario Colla alcuni centri per disabili nella provincia di Isernia. Il Ministro ha ascoltato tutte le istanze provenienti da alcune realtà del mondo della disabilità regionale, assumendo l’impegno di portare all’attenzione del Governo centrale le problematiche emerse. Ha poi ringraziato tutto il mondo del volontariato e del terzo settore che quotidianamente risulta impegnato a sostenere le famiglie in difficoltà. Grande soddisfazione è stata espressa dall’ex assessore regionale alle Politiche sociali Michele Marone, il quale ha ringraziato la Ministra Stefani per l’impegno, la sensibilità ed il grande lavoro che la stessa profonde quotidianamente nella sua azione di governo.