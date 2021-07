Controcorrente, il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Termoli lunedì 26 luglio

TERMOLI. Da un Matteo all'altro... dopo la visita del leader della Lega Salvini il 4 luglio in piazza Monumento, a sostegno dei referendum sulla giustizia, ci sarà un appuntamento "Controcorrente", quello di Italia Viva, sempre a Termoli, con Matteo Renzi.

Approda in città, alle 16, di lunedì 26 luglio, nella location della Cala Sveva, il tour di presentazione del libro scritto dall'ex premier, che sta tenendo banco in questi giorni, dopo l'uscita in libreria il 13 luglio scorso.

Saranno presenti la parlamentare molisana di Italia Viva Giusy Occhionero e i coordinatori del partito Donato D'Ambrosio, Giulia Di Silvestro e Fabio Iannucci.