TERMOLI. Dopo la visita del leader Matteo Salvini domenica 4 luglio, a distanza di 3 settimane, è stata la volta del presidente nazionale dei giovani, Luca Toccalini.

L’impegno referendario della Lega è massimo, specie in Molise, dove il coordinatore regionale della campagna “giustizia” Michele Marone ne organizza sempre di nuove, come la tappa di ieri mattina, sul lungomare Nord di via Amerigo Vespucci a Termoli. Il camper di Lega Giovani è approdato sulla costa, dove ad attenderlo c’erano tanti attivisti e la coordinatrice regionale dei leghisti junior Giulia Minnillo, oltre allo stesso Marone. Oltre al presidente nazionale dei giovani, l’onorevole Luca Toccalini, c'era la deputata europea (eletta nel Nord-Ovest) Isabella Tovaglieri.

Il coordinatore regionale della campagna referendaria Marone evidenzia come si è già raggiunto il 40% del budget richiesto al Molise dai vertici nazionali.