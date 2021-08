TERMOLI-VENAFRO. Il sindaco Francesco Roberti, insieme all'assessore Giuseppe Mottola e a tutto il gruppo consiliare di Forza Italia in Comune, in piazza Vittorio Veneto a Termoli, i ragazzi del movimento giovanile coordinati da Liberato Matticoli nel gazebo allestito invece in zona mercato a Venafro.

Una doppia squadra per un doppio appuntamento che, dopo gli ottimi risultati ottenuti già ad Isernia e Campobasso nei giorni scorsi, ha consentito di raccogliere sabato 31 luglio centinaia di firme a sostegno dei sei referendum sulla riforma della Giustizia.

Il Molise risponde quindi ancora una volta presente e dimostra una certa sensibilità a tematiche importanti che riguardano il presente e il futuro del nostro Paese.

Forza Italia continuerà a coinvolgere direttamente i cittadini con nuovi appuntamenti in piazza nelle prossime settimane. Questi eventi consentono (dopo oltre un anno di pandemia) anche di tornare fra la gente e di vivere la politica nel senso più vero e nobile.

Si ringrazia infine tutti coloro che si stanno impegnando, con passione ed entusiasmo, in questa raccolta firme.