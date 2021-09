Mezzogiorno di fuoco per la presentazione delle liste, 6 i Comuni al voto nel basso Molise

BASSO MOLISE. A mezzogiorno chi è dento, è dentro, chi è fuori… resta fuori.

In Molise al voto 31 comuni e nel basso Molise appena 6, di cui due senza sindaci in carica. Sono Casacalenda, dopo la caduta dell’amministrazione Lallitto, e Rotello, con la morte del primo cittadino Michele Miniello.

A Casacalenda Sabrina Lallitto è sempre agguerrita e ci riprova, sicura una seconda lista ad avversarla, con Antonio Galasso.

Vedremo se ci saranno altre sorprese. A Rotello un lungo conciliabolo agostano avrebbe portato alla candidatura dell’attuale vice sindaco Massimo Marmorini, ma tutto si deciderà in zona Cesarini.

Due i primi cittadini che non hanno intenzione di ricandidarsi, a Portocannone, Giuseppe Caporicci ha chiaramente lasciato il testimone al suo vice Francesco Gallo sin dall’avvio dell’estate, mentre la componente legata all’opposizione avrebbe chiuso il cerchio. L’ex sindaco Luigi Mascio ci ha riferito che oggi ufficializzeranno la candidatura.

Due le liste a contrapporsi anche a Morrone del Sannio secondo le info prese in loco, ma l’unico dato certo è la mancata ricandidatura di Antonio Domenico Colasurdo, che come Caporicci sceglie di fermarsi a un solo mandato. In pista dovrebbe esserci Luca Ambrosio e un secondo candidato.

Chi va per il bis, con orgoglio e fierezza, è l’avvocato Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, vedremo se ci sarà un competitor e se potrà rendergli ardua la riconferma. Infine, la partita politica più ingarbugliata è quella di Ururi.

Come scrivemmo settimane fa, si riaffaccia alla vita politica comunale l’ex sindaco Antonio Cocco, mentre l’attuale amministrazione, col primo cittadino Raffaele Primiani, è divisa. Frondista interna alla maggioranza la vice sindaca Laura Greco, che tenta l’avventura personale.