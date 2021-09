Bagno di folla per Giuseppe Conte a Vasto: "Parte una nuova fase di rilancio del M5S"

VASTO. Bagno di folla per Giuseppe Conte a Vasto. In tanti non sono voluti mancare questa sera in Piazza del Popolo tra simpatizzanti del M5s e semplici curiosi.

L'ex Premier si è espresso così: "In Abruzzo non siamo alleati con il Pd, ma abbiamo presentato una nostra proposta che risponde ai nostri principi e valori. A livello nazionale continueremo a dialogare con il Pd. Il Reddito di Cittadinanza si può certamente migliorare, non possiamo lasciare le persone che vivono in povertà senza un aiuto concreto. Parte una nuova fase del M5s di rilancio, è ancora più consapevole di prima dei principi e dei valori che lo hanno ispirato. E' in ottima salute e darà un contributo notevole all'intero paese."



"L'arrivo dell'itinerario del Presidente Giuseppe Conte in Abruzzo è stato un grande momento di confronto, condivisione ed entusiasmo. Nelle tappe che si sono tenute nella giornata di oggi sul nostro territorio, le piazze sono tornate a riempirsi, e questo è un segno di speranza e fiducia dopo l'ultimo anno e mezzo di pandemia. Abbiamo potuto parlare di politica e della nostra visione per il futuro del Paese e della nostra regione. Quella di oggi è stata una giornata importante sia per la campagna elettorale delle elezioni amministrative che per tutto il Movimento 5 Stelle, e per questo voglio personalmente ringraziare il Presidente Conte, tutti i cittadini che sono venuti nelle piazze d'Abruzzo e fare il mio personale in bocca al lupo a tutti i candidati". Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.