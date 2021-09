Che bagno di folla per Conte a Isernia, l'ex premier: «Insieme al centrosinistra per vincere» Copyright: Termolionline.it

ISERNIA. Giuseppe Conte torna in Molise dopo due anni e anche se non è più premier, a giudicare dal bagno di folla, che stavolta non è formula retorica o abusata, poco importa. Nel capoluogo pentro lo scontro è triversificato, con Cosmo Tedeschi (4 liste), Gabriele Melogli (7 liste) e il centrosinistra col Movimento 5 Stelle del giovane Pietro Castrataro.

Ed è proprio a sostegno di questa candidatura che Giuseppi è venuto nella nostra regione, nel tour elettorale delle amministrative che gli sta riservando solo piazze piene.

«E’ un felice ritorno qui a Isernia. Sapete che questo territorio è stato oggetto di tanta considerazione da parte mia e anche dal Movimento 5 stelle, quando sono stato Presidente del Consiglio. Ho tenuto a promuovere un contratto istituzionale di sviluppo, abbiamo stanziato 220 milioni di euro per 47 progetti che abbiamo valutato in pochissimo tempo. Alcuni sono stati già attivati, 7 gare già attive, 46 sono per progetti infrastrutturali e, poi c’è un’agevolazione all’impresa e all’occupazione.

Il Covid ha rallentato molto ma sono qui per dare un impulso a tutti quanti, alle autorità locali, al ministro attualmente competente per i contatti sociali di sviluppo per il sud. Dobbiamo assolutamente continuare. In poco tempo si possono avviare questi progetti, le gare. Dobbiamo continuare perché questa terra merita delle risposte soprattutto sulle infrastrutture.

Il Movimento 5 Stelle rispetto al passato ha fatto già una scelta ben precisa, ha accettato, laddove ci siano le condizioni, di correre insieme. Lo facciamo con liste civiche e in alcuni casi con il Pd. Con il Pd, in particolare, c’è un dialogo intenso, frutto di un’esperienza di governo, il Conte2. Continuiamo a lavorare con il Pd e se ci sono le condizioni noi corriamo con il Pd.

Laddove però non ci siano le condizioni, perché il progetto politico non ci convince o per condizionamenti locali, riteniamo che la nostra asticella, che è molto alta, in termini di requisiti, etica pubblica, legalità, laddove non sia rispettata noi correremo da soli.

Non siamo qui a fare promesse irrealizzabili. A noi interessano progetti concreti e solidi. Io ho parlato al Cis, ho riunito tutti i sindaci come presidente del Consiglio e ci torno anche adesso proprio perché gli impegni vanno mantenuti. Lì ci stanno gare pubbliche, progetti approvati, 220 milioni stanziati».