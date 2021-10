TERMOLI. Il Circolo Pd di Termoli ieri sera è sceso in piazza Monumento per far firmare la petizione contro la chiusura dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

"Il diritto alla sanità è un diritto fondamentale che deve essere garantito. Dobbiamo essere tutti Uniti in questa battaglia, perché la salute riguarda tutti" questo è ciò che hanno ribadito con forza questa sera.

Come dichiarato dalla segretaria del circolo di Pd di Termoli "questa sera sono state raccolte quasi 300 firme in meno di 2 ore. Questo dimostra quanto sia importante per i cittadini avere un ospedale sul territorio e che funzioni adeguatamente. Noi continueremo a batterci perché vogliamo che il POS venga annullato e che ci venga ridato il nostro ospedale".

Domani ci sarà nuovamente un banchetto per dare la possibilità a termolesi e non solo di firmare la petizione.

"Questi saranno solo i primi dei tanti in programma in modo da poter raccogliere il maggior numero di firme" ha aggiunto la Chimisso. "L'ospedale è fondamentale, è di tutti e vogliamo che la sanità pubblica sia garantita",