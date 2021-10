TERMOLI. Circolo Pd, federazione dem e donne democratiche impegnate sul territorio a raccogliere le firme sulla petizione popolare con cui si chiede la cancellazione del Pos 2019-2021.

Stamani, dalle 10, conferenza stampa nella sede di via Adriatica per rilanciare l’azione sulla sanità pubblica, da difendere e salvaguardare.

Presenti i segretari Maricetta Chimisso e Oscar Scurti, la consigliera Manuela Vigilante, l’onorevole Laura Venittelli, Nicoletta Bartollino, Eduardo Cannarsa e Pino Gallo.

Ribadite le ragioni esposte nella presentazione della scorsa settimana davanti all’ospedale San Timoteo, ma con un gesto tanto plateale quanto significativo, la Chimisso la strappato “materialmente” il Pos davanti alla stampa, per simboleggiare il fine ultimo della petizione, ossia il ritorno a una programmazione sanitaria che non abdichi il diritto alla salute e i livelli essenziali di assistenza del pubblico per avvantaggiare i privati, nel solco anche di quanto è stato deliberato dal Consiglio regionale, che ha di fatto commissariato il commissario, politicamente parlando.

L’impegno profuso nella scorsa settimana ha visto raggiungere le quasi 1.500 firme sotto la petizione e ci sarà ancora da oggi un weekend lungo di banchetti in centro e anche davanti alcune chiese, come Carmelo e Santa Maria degli Angeli.

Insomma, un attivismo a 360 gradi per tutelare la popolazione, soprattutto nel basso Molise, per questo la petizione sarà estesa anche agli altri comuni proprio tramite la federazione.

Non solo, ma il gruppo consiliare dem di Termoli proporrà un Consiglio comunale monotematico aperto, saranno coinvolti anche gli altri gruppi di opposizione, poiché si chiederà al sindaco Francesco Roberti di impugnare al Tar il Pos 2019-2021.

Come è stato ricordato, in questa battaglia campale, si portano in dote anche i frutti delle precedenti tappe che hanno visto salvare sia il Punto nascita di Termoli che il locale Consultorio Asrem.