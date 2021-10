ISERNIA. Piero Castrataro è il nuovo sindaco di Isernia, ha ottenuto 6.442 voti, pari al 58,72%, contro i 4.529 voti di Gabriele Melogli (41,28)%.

L’affluenza alle urne è stata del 57,49%, ben superiore a quella nazionale, con 11.148 elettori recatisi ai seggi tra ieri e oggi.

Centrosinistra (compresi i 5 Stelle) festeggiano, gli altri, il centrodestra, meditano su quanti danni abbiano fatto in questa tornata elettorale, che ha visto passare di mano per la terza volta sulle ultime 4 elezioni il capoluogo pentro ai progressisti.

Proposte politiche che affondavano radici nel passato, una conflittualità nella gestione della Regione sfociata nella bocciatura del Pos (e di come è stata affrontata l’emergenza sanitaria), una coalizione divisa e un vento che alle amministrative soffiava dall’altra parte della barricata.

Tutti elementi indiziari che formavano ben più di una prova. Se il candidato sindaco Gabriele Melogli voleva vincere, avrebbe dovuto farlo al primo turno, quando aveva il traino di liste e candidati, che comunque a Isernia hanno un chiaro peso specifico.

Ma anche il 3 e 4 ottobre il risultato è stato nettamente inferiore alle attese, nonostante il tentativo di sfondamento mancato dall’ala disgregata di Fdi, con Cosmo Tedeschi.

A nulla sono valsi gli appelli delle ultime ore, quelli di una unità più declamata che reale, come poi si è visto a spoglio ultimato.

Il centrosinistra inaugura una stagione di riscatto, dopo aver perduto tutti gli altri bastioni, tra Regione, Province e Comuni più importanti (a Campobasso il Pd è all’opposizione di Gravina).

Il centrodestra paga anche un fallito o mai tentato ricambio generazionale.

Ringraziamo Annamaria Ricci e Daniele Petrecca (che ha realizzato la video-intervista e inviato le foto).

«È stata una vera valanga di consensi per una formula di qualità. Piero Castataro è lì uomo della qualità che porterà Isernia ad essere diversa e migliore.

Importante è stato il "cambio di rotta" del voto dei cittadini delle borgate che hanno votato in massa Piero Castrataro, stanchi delle proponesse incompiute delle amministrazioni di centrodestra. Con Castrataro si apre una stagione nuova», il commento di Laura Venittelli, che sta partecipando alla festa dem e del centrosinistra in Pentrialand.