«Cittadini stanchi della politica urlata e di chi specula anche sulla loro salute»

TERMOLI. Tempo di analisi, commenti e rilancio immediato dell’azione politica dopo l’esito delle elezioni amministrative.

La segretaria del circolo di Termoli dem, Maricetta Chimisso, a spogli conclusi ieri pomeriggio ha indirizzato una missiva alle tesserate e ai tesserati del Circolo di Termoli, al segretario di Federazione Oscar Scurti e al segretario regionale Vittorino Facciolla.

«Netto il vantaggio del centro sinistra alle elezioni amministrative! In tutta Italia e a Isernia (!) il centro sinistra ha conosciuto un’incredibile rimonta. Avranno un bel dire che si tratta di elezioni amministrative: invece hanno un significato politico, eccome! Gli italiani sono evidentemente stanchi della politica urlata che nello slogan trascura e tradisce i cittadini, speculando perfino sulla loro salute.

Gli isernini, e questo ci riempie di orgoglio, hanno detto un no deciso alla politica di Toma e dei suoi compagni di coalizione in quello che tanti ritenevano un feudo del governatore. Un ruolo fondamentale nel rifiuto delle politiche di centro destra in Molise lo ha giocato la pessima conduzione dell’emergenza sanitaria e della sanità in generale. Per questo come circolo, con la Federazione, continueremo la raccolta firme contro il Pos di Donato Toma. Vi terremo informati sui prossimi appuntamenti. Un grande apprezzamento va rivolto al Pd regionale per la scelta, felice e audace, del candidato sindaco di centro sinistra. Auguri a Pietro Castrataro! Ora che il vento è cambiato, dobbiamo metterci a lavorare, tutti insieme».