Il Pos della discordia, Decaro: «Maggioranza addossa colpe ad altri, senza attivarsi»

TERMOLI. Non si placano gli strascichi sulla sanità. Dopo l’attacco della minoranza all’amministrazione Roberti che ha deciso di ricorrere al Tar contro il Pos come privati cittadini – e non come Comune – e la risposta dell’amministrazione termolese, a parlare è Daniela Decaro vicepresidente del consiglio comunale del MoVimento Cinque Stelle che interviene sulla questione sanitaria

«Dopo la genialata di sottoscrivere il mandato per l'impugnativa al TAR del Piano Operativo Sanitario​ come privati cittadini spogliandosi delle loro vesti istituzionali (solo in questo caso però) Sindaco e maggioranza, in conferenza stampa tentano maldestramente di motivare quella scelta. Un arrampicarsi sugli specchi perché le chiacchiere se le porta via il vento, i fatti restano ed i fatti sono che quatti quatti, zitti zitti, hanno firmato il mandato e fatto depositare il ricorso al Tar senza dire nulla alla minoranza.​ Ricorso depositato con tanto di numero di ruolo comunicato in Consiglio Comunale! Come potevamo firmarlo anche noi della minoranza se era già stato depositato a nostra insaputa? Perché non ci hanno messi al corrente prima? Perché farcelo sapere in Consiglio Comunale dinanzi alla stampa e ai cittadini presenti? Questa amministrazione si smentisce da sola. E’ sufficiente rivedere “la puntata” del Consiglio Comunale del 04.11.2021 cancellata dal sito del Comune ma fortunatamente registrata dagli organi di stampa per verificare la veridicità dei miei assunti. Per esserci collaborazione è fondamentale il rispetto che questo Sindaco e questa maggioranza non ha mostrato di avere per la minoranza tenuta all’oscuro di tutto. Ma questa è la politica, quella becera. Ho ascoltato in diretta tutte le dichiarazioni dei singoli Consiglieri comunali e del Sindaco. Al Consigliere Di Brino che mi ha menzionata rispondo che la mala fede non mi caratterizza tantomeno asserire fatti privi di costrutto. ​ Le riporto, caro Consigliere Di Brino, ​ la frase da lei pronunciata e registrata ai minuti 00: 49:00 e seguenti della diretta di Termolionline: “Mi è sembrato molto strano che tre eccelsi giuristi come l’avv. Sbrocca, l’avv. Vigilante e l’avv. Decaro abbiano potuto immaginare di pensare che un ricorso (e già lo ha detto molto bene Alberto) fatto da singoli cittadini non abbia la stessa efficacia di un ricorso fatto dal Met. Mi meraviglio che tre avvocati così eccelsi abbiano potuto cadere in un errore di questo tipo ma se non c’è la conoscenza allora c’è la malafede”. Egregio Consigliere Di Brino, non ho mai detto che il ricorso fatto da singoli cittadini non abbia la stessa efficacia di quello presentato da un organo istituzionale. Lei che è abituato a parlare per atti mi esibisca dove ha letto una mia dichiarazione in tal senso o mi dica dove l’ha sentita. Non le consento di scherzare con la mia ​ immagine professionale e attendo le sue scuse. Ho detto una cosa diversa ma come si dice, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ho sempre pensato che dagli anziani ci sia sempre da imparare, purtroppo devo ricredermi. Attribuire tutte le responsabilità alla minoranza dimenticando che chi comanda a Termoli siete voi Sindaco e maggioranza, dimenticando che il vostro Presidente di Regione Donato Toma ha adottato il Piano Operativo Sanitario riprendendo quello di Giustini che a sua volta era in quota Lega e non MoVimento 5 Stelle come erroneamente il Sindaco ha dichiarato è fantapolitica. La filiera istituzionale del MoVimento 5 Stelle ​ha consentito al​ Sindaco di Termoli,​ Francesco Roberti, di recarsi a Roma e di essere accolto dalle Istituzioni ma anche su questo lui ha avuto da replicare. La filiera istituzionale del MoVimento 5 Stelle consentirà al Sindaco di Termoli di incontrare il Ministro della Salute insieme agli altri Sindaci martedì prossimo ma anche su questo il Sindaco di Termoli ha avuto ​da ridire. E la sua filiera istituzionale dov'è? Il governo Draghi è composto da esponenti del suo raggruppamento. Chieda ai suoi rappresentanti nazionali, il Sindaco che da anni e anni fa politica insieme a molti dei suoi consiglieri e assessori di cui alcuni addirittura sono passati da sinistra a destra o viceversa in base a come andava il vento, di farsi portavoce come noi lo stiamo facendo con i nostri invece di guardare sempre nel piatto dell’altro. Il costante denominatore di parte di questa maggioranza e di questo Sindaco ormai sono solo le offese, le accuse ​ e la prosopopea (noi siamo la maggioranza e decidiamo voi non siete nessuno, stile Marchese del Grillo). A dimostrazione di quanto dico basta leggere il post sul ​ profilo fb del Sindaco e riportato anche dagli organi di stampa dove nel commentare la Sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari dice: "Gioiscono x il risultato ottenuto da tale Sentenza PD-5Stelle. Come sempre i soliti ignoti dopo aver lasciato macerie, fingono di non sapere". L'onniscienza di cui è dotato il nostro Sindaco ogni volta mi stupisce anche se a dirla tutta questa volta si è superato sia per la capacità interpretativa della Sentenza del Consiglio di Stato lunga pagine in cui sono contenute motivazioni in punto di fatto e di diritto sia perché conosce gli stati d'animo​ di tutti indistintamente Pd e 5 Stelle. Non mi sorprende invece leggere che la colpa è sempre degli altri​ perché ​questa come dicevo prima è una costante. Ed allora​ ancora una volta occorre rinfrescare la memoria. L'annosa questione decisa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha radici ataviche. La prima proroga delle concessioni balneari, fu disposta nell'anno 2009 poi nel 2015 ed ancora nel 2020. Mi dica il Sindaco, quali governi c’erano nel 2009, 2015, 2020?

Nel frattempo sono state aperte​ dalla Commissione Europea, procedure di infrazione perché la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica e generalizzata si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, ciò​ in quanto è suscettibile di limitare​ la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi in un​ mercato in cui le dinamiche concorrenziali sono​ affievolite per la lunga durata delle concessioni attualmente in essere. Se l'obbligo di evidenza pubblica discende​ dall'applicazione della c.d. direttiva 2006/123, l'affidamento del concessionario​ troverà tutela al momento di fissare le regole per la procedura di gara nel rispetto dei principi​ di trasparenza e non discriminazione. L'intervento del legislatore è necessario per riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea.

Le Sentenze vanno lette, capite, studiate​ prima di far preoccupare la cittadinanza, questo il nostro Sindaco dovrebbe saperlo bene e visto che la sua filiera istituzionale è presente in Parlamento si attivasse come stiamo facendo noi per risolvere i problemi di questa nostra amata terra!»