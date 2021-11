Provincia, 2 liste e 4 candidati termolesi: Scurti, Decaro, De Guglielmo e Sabella

CAMPOBASSO. Alle 12 si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso.

La tornata elettorale, di secondo livello, si terrà sabato 18 dicembre 2021.

In attesa delle verifiche di rito, sono state consegnate due liste.

Insieme in Provincia: Orazio Civetta, Fernanda De Guglielmo, Angelo Del Gesso, Gianni Di Iorio, Domenico Esposito, Alessandro Pascale, Maria Pietracupa, Vincenzo Sabella, Simona Valente, Graziella Vizzarri.

Uniti per la Provincia: Evelina D'Alessandro, Gigino D'Angelo, Daniela Decaro, Chiara Di Ielsi, Carmelina Genovese, Antonio Bartolomeo Petrarca, Pellegrino Nino Ponte, Oscar Daniele Scurti, Nicola Simonetti, Antonio Vinciguerra.