«Si eleggano i vertici del Cosib, la delibera Anac è chiara», M5S e Stumpo all'attacco

TERMOLI. Movimento 5 Stelle e Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, coi consiglieri comunali di opposizione iscritti nei due gruppi, Nick Di Michele, Daniela Decaro, Ippazio Stamerra e Antonio Bovio, per i pentastellati, e Marcella Stumpo, hanno presentato una mozione urgente con cui ripropongono la questione Cosib.

«Il 24 novembre 2021, come consiglieri comunali di Termoli appartenenti al Movimento 5 Stelle ed a Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra, abbiamo protocollato una mozione urgente al Sindaco ed alla Giunta, affinché il rappresentante del Comune di Termoli nel Consiglio generale del Cosib (Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno) chieda che vengano nominati senza indugio il Presidente del Comitato direttivo del Cosib, oltre che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), ruoli entrambi vacanti.

La necessità di provvedere alla nomina del presidente del Cosib è conseguente alla delibera dell’Anac n. 546 del 13 luglio 2021, che ha dichiarato nulla per inconferibilità la nomina, risalente al 12/11/2020, del dottor Roberto Di Pardo, Sindaco di Petacciato e consigliere in carica dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno (Ucbb).

Alla delibera dell’Anac ha fatto seguito il 20 ottobre 2021 una contro-delibera di «non luogo a provvedere» emanata dall’Organismo di Vigilanza (OdV) del Cosib, operante a suo dire in veste di Rpct. Tale contro-delibera non ha alcun valore amministrativo e dispositivo per tre morivi:

1°) l’OdV non può rivestire il ruolo di Rpct ed i suoi tre componenti mancherebbero anche dei requisiti personali per ricoprirlo (delibera Anac 1064/2019, Parte IV, § 1);

2°) le controdeduzioni sostenute nella delibera dell’OdV sono le medesime già esposte all’ANAC in fase istruttoria e da questa bocciate;

3°) le delibere dell’Anac vanno eseguite, oppure contestate in sede giurisdizionale.

Incidentalmente, questa vicenda ha rivelato che il Cosib inopinatamente non dispone della figura del Rpct, introdotta dal DLgs 33/2013 (legge “Severino”) ed obbligatoria dal 20 aprile 2013!

La nostra mozione ha la finalità di salvaguardare il Cosib da eccezioni di nullità degli atti firmati da un non Presidente, restituendo al consorzio la piena operatività di cui ha bisogno, nell’interesse della valorizzazione del nostro nucleo industriale; ma ha anche una seconda finalità non meno importante: salvaguardare il rispetto delle leggi, che è il principio su cui si basa lo stato di diritto.

Nel caso della presidenza del Cosib l’inosservanza delle norme sulla inconferibilità non è un caso isolato ascrivibile soltanto a Di Pardo, ma la stessa inconferibilità ha riguardato il suo predecessore dall’aprile 2019 all’ottobre 2020, dottor Francesco Cammilleri, Sindaco di Campomarino e consigliere dell’UCBB, e prima ancora, dal giugno 2015 all’aprile 2019, l’avv. Angelo Sbrocca, all’epoca Sindaco di Termoli.

Il dottor Basso Antonio Di Brino l’11 gennaio 2019, quando era consigliere di minoranza, ha inviato un preciso esposto al Presidente della Regione Molise, all’Anac, alla Procura della Repubblica di Larino, alla Procura della Corte dei conti di Campobasso, al Direttore generale Cosib, al Consiglio generale Cosib ed al Collegio dei revisori Cosib, concernente l’inconferibilità a Sbrocca della presidenza del Cosib. L’esposto di Di Brino non ha prodotto effetti evidenti, probabilmente perché tre mesi dopo Sbrocca si è dimesso da Presidente del Cosib; resta comunque un atto giusto e doveroso, che purtroppo non ha impedito il ripetersi dell’illecito conferimento della presidenza del Cosib prima a Cammilleri e poi a Di Pardo.

È ora di porre fine a questa troppo lunga catena di illeciti.

Ci auguriamo che la nostra mozione venga sottoscritta o quantomeno votata in Consiglio non solo da Di Brino, ora consigliere di maggioranza, ma anche dagli altri componenti della maggioranza».