Finanziamento del 2 per mille, Di Michele: non ho votato, involuzione del Movimento

TERMOLI. Salta un altro bastione nel Movimento 5 Stelle. Sono stati 24.360 gli iscritti che hanno detto sì (a fronte di 9.531 no) alla proposta di richiedere l’accesso al finanziamento del 2×1000 e al finanziamento privato in regime fiscale agevolato mediante iscrizione al registro nazionale di cui al D.L. 143/2013. I pentastellati, così, dopo averlo debellato, tornano nell’agone del finanziamento pubblico alla politica. Chi non ha ritenuto di prendere parte al voto sulla nuova piattaforma è stato Nick Di Michele, portavoce comunale a Termoli. «Il processo di inesorabile cambiamento del M5S, ormai sfiora tutti i punti che in passato lo hanno reso novità nell'ondivago quanto rissoso mondo della politica italiana. Sappiamo tutti che il mondo dei partiti in Italia, si è sempre distinto per talune novità soprattutto di carattere finanziario. Finanziamenti più o meno occulti, giri strani di fatture, fondazioni e carta stampata solo per finanziare le spese delle segreterie e dei tanti galoppini che hanno sempre ruotato intorno alla politica.

Ora a ciò si aggiunge il famigerato 2×1000 che consente ai partiti (tutti) di approfittare della bontà dei cittadini che decidono di destinare parte delle loro tasse (2×1000 appunto) per finanziare la vita delle associazioni politiche o partiti. Il M5S ha sempre visto questo obolo a carico dello stato come una spesa inutile e poco produttiva (da destinare magari ad altri scopi sociali). Sulla scia del processo di cambiamento si è votato e accettato questo istituto, sinceramente non ho partecipato alla consultazione perché non mi sento in grado di voltare le spalle su battaglie per le quali Io come tanti abbiamo riempito i gazebo e le piazze. Ma come dicevo qualche tempo fa: questo è il segno dei tempi, è il segno di mutamenti che ci fanno somigliare a tutti gli altri, e magari il sogno di chi vuole togliere la M da M5S e sostituirlo magari con P5S. Non più ai posteri l'ardua sentenza, ci siamo lentamente auto-sentenziati senza possibilità alcuna di reazione. E se è pur vero che senza soldi non si può far politica è altrettanto vero che la politica non allontana i cittadini ma li tiene stretti a sé per spirito di servizio e amore della collettività. La maggioranza degli iscritti ha deciso, non verso l'evoluzione ma l'involuzione del M-P5S».