Primo eletto alla Provincia, Scurti: Pd pronto al cambio di rotta decisivo verso le regionali

TERMOLI. Dopo due mandati in Consiglio comunale, il secondo in corso, per il segretario di federazione del Pd Oscar Scurti si apre ora l'esperienza al Consiglio provinciale di Campobasso. Un risultato che l'ha visto essere il più votato in assoluto delle due liste, come sottolineato anche con fierezza dal circolo dem di Termoli, di cui è espressione.

Lo stesso Scurti commenta così la sua elezione da primo eletto: «È un grande risultato, per me e per il partito che rappresento, a dimostrazione del fatto che il gradimento nazionale si riflette anche a livello locale e questo non può che farci sperare in un cambio di rotta decisivo per le prossime elezioni regionali.

Un risultato che non avrei mai raggiunto senza il supporto e il sostegno del mio partito, dei tanti che mi hanno sostenuto e del segretario regionale Vittorino Facciolla. Non appena si è diffusa la notizia dell'esito, sono stato sommerso da messaggi di auguri corredati da richieste relative alla segnalazione delle condizioni delle strade interne del medio e basso Molise. Questo dimostra che la priorità dovrebbe essere la messa in sicurezza della viabilità di quelle aree che già pagano sulla propria pelle un prezzo altissimo: lo spopolamento».