Dopo l'elezione parla Daniela Decaro: «Continueremo a lavorare per il nostro territorio»

TERMOLI. Dopo la scelta di non partecipare direttamente con propri candidati alle elezioni provinciali precedenti, il Movimento 5 Stelle ha sterzato verso la coalizione col Pd e ha eletto Daniela Decaro, vicepresidente del Consiglio comunale a Termoli.

Questo il suo pensiero a elezione avvenuta: «Decidere di impegnarsi per rappresentare le istanze e le necessità dei molisani nelle sedi all'uopo deputate è un privilegio ma è anche una grande responsabilità. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in me e che con il loro voto hanno permesso questo risultato. Poteva andare meglio "per tutti" ma si sa, in politica, come nella vita in generale, non puoi mai dare nulla per scontato perché in gioco ci sono tante variabili. L'errore che spesso l'essere umano commette è quello di credere di conoscere l'onda degli eventi e di poterli dominare dimenticando che l'unicità che caratterizza ciascuno di noi intorbidisce i programmi. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà rallentarci ma noi non ci fermeremo mai. Continueremo a lavorare per il bene della nostra amata terra».