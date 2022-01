Primo Congresso di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda

CAMPOBASSO. Il 15 gennaio a Campobasso si svolgerà il Congresso territoriale di Azione per il Molise in cui verranno eletti gli organi statutari Provinciali e Regionali del partito nonché i Delegati al primo Congresso Nazionale previsto a Roma dal 18 al 20 Febbraio.

Infatti, a quasi due anni dalla nascita del Partito fondato dall’ex Ministro Carlo Calenda, è ormai iniziata la fase Congressuale nei territori provinciali e regionali italiani che culminerà con la celebrazione del primo Congresso Nazionale di Azione. Saranno quindi eletti sabato prossimo i Consigli Direttivi ed i Segretari Provinciali che formeranno l’Assemblea Regionale di Azione, ma anche il Consiglio Direttivo e il Segretario Regionale, nonché i due Delegati Provinciali che parteciperanno alle votazioni dell’Assemblea Nazionale del Partito.

Fino ad ora il partito è stato rappresentato nei territori dai Comitati Promotori Provinciali e quello Regionale, che hanno avuto la funzione di coordinare i gruppi territoriali degli iscritti nell’attività politica in attesa della fase congressuale che porterà all’elezione degli organi statutari del partito.

Vista la situazione di diffusione del virus Covid 19 in Regione, i tesserati potranno partecipare al Congresso anche in modalità on line in videoconferenza.

Prevista anche la diretta dei lavori congressuali che sarà trasmessa sui principali social network.