Toma, Micone e Greco delegati regionali all'elezione del Capo dello Stato

CAMPOBASSO. Elezione Presidente della Repubblica: la maggioranza sceglie Toma e Micone, la minoranza Greco

"Ringrazio la maggioranza in Consiglio regionale che ha inteso darmi l'opportunità di partecipare ad uno dei momenti più significativi della democrazia parlamentare, qual è, appunto, l'elezione del Capo dello Stato. Un compito che mi gratifica e che onorerò con tutto l'impegno che la circostanza richiede. La mia elezione e quella del presidente Micone rappresentano un chiaro segnale di come la maggioranza di Palazzo Vitale abbia scelto di farsi rappresentare dai vertici istituzionali della Regione Molise".

Così il presidente Toma, appena dopo la votazione.

Presieduto dal Presidente Salvatore Micone si è riunito nel pomeriggio di oggi il Consiglio regionale che ha provveduto, a norma dell’articolo 83 della Costituzione, a designare i tre delegati della Regione Molise all’elezione del Presidente della Repubblica per la quale è stato convocato dal Presidente della Camera Roberto Fico il Parlamento in seduta comune per il prossimo 24 gennaio. In particolare per la maggioranza sono stati eletti Donato Toma e Salvatore Micone, per le minoranze, invece, è stato eletto Andrea Greco. In apertura di seduta il Presidente Micone ha ricordato la figura del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli scomparso in queste ore. Parimenti è stato ricordato l’ex Consigliere e Assessore regionale Luigi Velardi scomparso nei giorni scorsi.