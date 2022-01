«Chieuti libera», parte la corsa alle prossime amministrative

CHIEUTI. Durante le festività Natalizie appena trascorse, nella giornata del 28 dicembre, è stata inaugurata la nuova sede della coalizione politica “Chieuti Libera”, la stessa dell’attuale Amministrazione in carica, con a capo il Sindaco Diego Iacono. Chieuti è uno dei comuni che, molto probabilmente a maggio, dovrà tornare alle urne per scegliere il primo cittadino.” È giusto che ci sia già un luogo fisico, ideale per poter effettuare future riunioni e tutto ciò che riguarda le attività elettorali della Lista” spiega il sindaco Iacono. In questa occasione è stata anche ufficializzata la ricandidatura dell’attuale Sindaco, il quale tiene a precisare che, la maggior parte della lista, sarà formata dalle stesse persone facenti parte dell’attuale Amministrazione, ma che ci saranno anche volti nuovi; ovviamente si tratta solamente di piccole anticipazioni, perché è prematuro parlare di campagna elettorale. A causa dell’impennata dei contagi dovuti al covid, nella cittadina di Chieuti, l’incontro per l’inaugurazione della suddetta sede, si è tenuto in modo insolito, più precisamente “a porte chiuse”, se si può definire così. Il pubblico presente, ha potuto osservare all’aperto, da uno schermo, un excursus di ciò che è stato svolto in questi anni di lavoro.

“A me piace parlare con i numeri e non con le chiacchere, da noi non esisterà mai il faremo, anche perché c’è tutto ancora da definire. Abbiamo illustrato soprattutto i finanziamenti che sono entrati, quindi concreti. Ci siamo resi conto che abbiamo effettuato molte cose e che, molto probabilmente, alcune cose saranno realizzate dopo il mandato”, ci fa sapere il Sindaco. Il pubblico, nonostante il freddo pungente, ha assistito interessato all’escalation delle attività effettuate da questa Amministrazione. Il Sindaco ha tenuto a ribadire la sua linea politica, basata sui fatti e i risultati, e ha rimarcato questo concetto anche in questa occasione, precisando che la maggior parte delle sue iniziative e progetti, sono stati effettuati nei cinque anni di mandato. Molte cose sono visibili e tangibili da tutta la popolazione, “È già da un po’ che Chieuti sembra un cantiere a cielo aperto”, sottolinea il sindaco. Tra le prossime inaugurazioni, possiamo anticipare che ci sarà quella della sala musicale e di una sala multimediale, nei locali sovrastanti la palestra del plesso scolastico, ristrutturata anche quest’ultima, grazie ad un finanziamento ottenuto in extremis. Finalmente anche il campo di calcetto tornerà ad essere attivo, è stato infatti assegnato, per la totale gestione, ad un’Associazione della vicina San Severo, vincitrice del bando regionale “Luoghi Comuni”.