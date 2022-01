Candidato al Quirinale, Paolo Maddalena e il legame col Molise

PORTOCANNONE. Come ha annunciato ieri il senatore Fabrizio Ortis, gli ex appartenenti al Movimento 5 Stelle hanno individuato l’ex vicepresidente della Corte costituzionale Paolo Maddalena quale figura di spicco da proporre per l’elezione del Capo dello Stato.

Una candidatura che ha trovato proseliti, come quello del Partito comunista molisano, a firma di Michele Giambarba.

«La nostra indicazione per l’elezione per al Quirinale. “Dentro e fuori la Duma”. Nelle piazze, nelle lotte ma anche nelle contraddizioni del Palazzo. Avevamo detto che avremmo lavorato per una candidatura di difesa e rilancio della Costituzione, oggi calpestata da Draghi ed i sacerdoti della grande finanza. Abbiamo contribuito quindi ad un percorso realmente unitario dentro il Parlamento ed il Gruppo Misto, grazie al lavoro certosino del nostro senatore Emanuele Dessì, ed oggi possiamo indicare un nome adeguato al livello di scontro: Paolo Maddalena, già presidente emerito della Corte Costituzionale tra la fine di aprile e il giugno del 2011, difensore infaticabile della Carta contro la grande finanza, le privatizzazioni e per il bene comune e pubblico. Una candidatura da cui il Presidente Maddalena si è schernito come è di prassi in chi lotta per grandi ideali e non per interesse personale. Un buon segno per il nostro lavoro, un ottimo impegno parlamentare».

Il professor Maddalena non è avulso dal contesto molisano, come emerse nel maggio del 2017, quando tornò a Portocannone, partecipando a un evento organizzato dall’amministrazione comunale Caporicci, assieme all’Istituzione scolastica e alla Scuola di legalità Don Peppe Diana.

Fu un’occasione eccezionale per i ragazzi di ascoltare dalla viva voce di un protagonista eccellente della vita pubblica del nostro Paese, e quanto mai attuali riflessioni sul tema della Legalità.

Paolo Maddalena durante l’ultima guerra arrivò da sfollato a Portocannone, «parlare di legalità, dopo l’avvento della Costituzione repubblicana, ha un significato ancora più pregnante. E’ rimasto nell’immaginario collettivo l’idea che sia legale quello che è conforme alla legge. Oggi non esiste più una legalità senza aggettivi, la legalità deve esser costituzionale, ossia deve esser la conformità di un comportamento a una norma costituzionalmente legittima», il messaggio che venne lanciato dal costituzionalista, oggi salito alla ribalta in vista del rinnovo della Presidenza della Repubblica.