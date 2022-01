Da piazza Monumento alla capitale, Fallica: «Mai Berlusconi al Quirinale»

PETACCIATO. «Non vogliamo Berlusconi al Quirinale!» Lo scorso 31 ottobre, una domenica, in piazza Monumento, protagonista dell’iniziativa di protesta fu Matteo Fallica, consigliere comunale di opposizione a Petacciato e facilitatore regionale del Movimento 5 Stelle nella fase pre-contiana, certo non nuovo a prese di posizione clamorose o campagne coraggiose. Ennesima battaglia in piazza Monumento, stasera a Termoli, durante i festeggiamenti di Halloween. Con tanto di petizione lanciata su Change.org. Ora, a distanza di quasi 3 mesi, e con la candidatura di Berlusconi che non è più una chimera, Fallica torna alla carica. «Siamo cittadini italiani, di vario orientamento culturale e politico. Conosciamo la storia, le frequentazioni, i metodi di questo personaggio.

Lo riteniamo totalmente inadeguato a svolgere degnamente il mandato di Capo dello Stato. Berlusconi non ci rappresenta e ci teniamo a farlo sapere! Da lui non ci sentiamo garantiti! Invitiamo tutti i cittadini a sostenere questo appello con una firma e a diffonderlo ovunque sia possibile. Facciamoci sentire, diciamo forte e chiaro che Silvio Berlusconi non sarà mai il nostro Presidente!» Fallica si è espresso dopo la scelta dei grandi elettori del Molise (Toma, Micone e Greco). «Silvio Berlusconi si sta muovendo molto, sta chiamando tutti personalmente e cercando di acquisire l'impegno a votarlo da parte del maggior numero di peones parlamentari, a cominciare dagli iscritti al gruppo misto, compresi molti ex M5S. Insieme ai suoi tirapiedi in contemporanea sta provando a disinnescare la candidatura di Draghi, la più temuta: "se fosse eletto, salta il governo e si va al voto".

E punta alla maggioranza assoluta dalla quarta votazione, con il contributo determinante del gruppo renziano. Tutto come previsto, insomma. Dalla sua, potenzialmente ha pure la parte prevalente dei cosiddetti "grandi elettori" regionali, dati i rapporti di forza nei governi delle regioni. Compreso il presidente del Molise Toma, che ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata di rito di Berlusconi e si è impegnato a votarlo in caso di accordo politico sul suo nome. Non meraviglia, data la statura morale del personaggio. In questo quadro desolante mi piace sottolineare che a Roma, in qualità di delegato regionale, andrà anche il nostro Andrea Greco, che ha rilasciato dichiarazioni che condivido in pieno sulle qualità morali richieste al presidente della Repubblica e sull'ipotesi Berlusconi è stato chiarissimo: non lo voterà mai, se per assurdo il M5S lo proponesse lui lascerebbe il Movimento. Questo è parlare da uomini liberi, dotati di coscienza morale. Nei giorni delle votazioni andrò a Roma. Voglio guardare in faccia a uno a uno chi è pronto a votare un pregiudicato come presidente della Repubblica. Se nell'indifferenza generale l'ipotesi si realizzasse, sarebbe il punto più basso dell'intera nostra storia repubblicana».