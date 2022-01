Stellantis, la Occhionero interviene nell'aula di Montecitorio dopo la visita di Tavares

TERMOLI. La visita dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares allo stabilimento di Termoli al centro dell'intervento dell'onorevole Giusy Occhionero nell'aula di Montecitorio alla Camera dei Deputati.

«Ieri a Termoli si è tenuto un importante incontro con l'Ad di Stellantis sul tema della riconversione del sito e la realizzazione di una gigafactory. La riconversione dello stabilimento è di vitale importanza per i lavoratori in una zona già gravemente colpita da crisi e pandemia. Voglio richiamare l'attenzione dell'Aula sul tema augurandomi che ci siano opportuni interventi di sostegno del Governo all'acquisto dell'elettrico e alla transizione energetica nell'ambito della riconversione delle aziende in generale e in particolare sul sito di Termoli, di vitale importanza per lo sviluppo del territorio».