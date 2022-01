Gigafactory Stellantis, Occhionero (Italia Viva) interroga il Ministro Giorgetti

TERMOLI. L’onorevole molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, che già era intervenuta due mattine fa nell’aula di Montecitorio, proprio nel day after della visita di Tavares a Rivolta del Re, ha presentato una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

La parlamentare chiede di sapere - «Premesso che: recentemente si è tenuta la visita dell’amministratore delegato di Stellantis Tavares a Termoli, evento che rappresenta un segnale di attenzione importante, che speriamo possa essere presto seguito dalla definitiva conferma della costruzione della gigafactory; la riconversione dello stabilimento di Termoli e la nuova gigafactory, rappresenterebbero un importante riconoscimento per il polo molisano che affiancherebbe gli stabilimenti Stellantis previsti in Germania e Francia; tuttavia recentemente le affermazioni dello stesso Tavares sul costo produttivo degli stabilimenti italiani e la difficile sostenibilità del costo energetico preoccupano non poco rappresentanze sindacali e lavoratori; la decisione definitiva sullo stabilimento di Termoli sembra, stando sempre alle dichiarazioni del vertice operativo di Stellantis, passare attraverso l’interlocuzione avviata con il Governo italiano e il varo di misure strutturali di incentivo all’acquisto di auto elettriche, oltre nuove misure di sostegno agli investimenti industriali nella transizione energetica; a tali importanti temi generali si affianca quello della soluzione al costo dell’energia che costituisce un freno importante alla produttività nazionale, anche nel paragone con altri Paesi europei; recentemente, tra Stellantis e le rappresentanze sindacali del settore sono stati stretti accordi importanti per il futuro di Melfi e di Mirafiori, ma ora, tanto per il territorio di Termoli, quanto per la competitività generale dei siti nazionali, è fondamentale la definitiva conferma della gigafactory molisana, dal quale dovrà derivare il nuovo piano industriale atteso per marzo prossimo; se e quali misure di sostegno all'acquisto dell'elettrico e alla transizione energetica, nell'ambito della riconversione delle aziende, il Governo intenda mettere in campo; se, nello specifico, sia stata avviata e sia realmente in corso, come asserito da Tavares, una interlocuzione con Stellantis in merito alla gigafactory di Termoli e quali sia, allo stato, l’avanzamento di tale interlocuzione».