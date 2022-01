«Fu entusiasmante eleggere Mattarella, non vedo che un suo bis oppure Draghi»

TERMOLI. Chi c’era e chi ci sarà. La convocazione dei presidenti di Camera e Senato estesa ai delegati regionali per la cosiddetta prima chiama nel voto sul Capo dello Stato mette in moto una ridda di emozioni, anche in chi ha preso parte a queste “liturgie”, come canonicamente vengono definite, non solo in chi è coinvolto oggi in prima persona.

È il caso, ad esempio, dell’ex deputata del Pd, la termolesissima Laura Venittelli, che nel 2013 e nel 2015 contribuì alla rielezione di Giorgio Napolitano e alla ascesa al Colle di Sergio Mattarella.

A lei abbiamo chiesto ricordi e sensazioni di quelle occasioni speciali, con uno sguardo anche al presente, ovviamente.

«Nel 2013 il quadro era davvero complicato, il Parlamento era in panne, non si riusciva a capire se avremmo saputo dare un Governo al Paese, visto che come Pd non avevamo la maggioranza, c’erano tre blocchi con gli stessi parlamentari, centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Difficoltà che emersero anche per l’elezione del Capo dello Stato. Sono stata tra coloro che sostennero col proprio voto sia la candidatura di Franco Marini, nonostante gli ordini di scuderia, ma ero troppo legata all’ex segretario generale della Cisl, che di Romano Prodi, certamente non sono stata una dei 101. Venendo meno la possibilità di individuare un nuovo Presidente della Repubblica, i vertici di centrodestra e centrosinistra raggiunsero l’intesa per rieleggere Napolitano, un clima simile a quello che si respira in questi giorni, ma anche per il Governo, col premier Letta. Non era una fase bella. Lo fu quella del 2015, quando si trattò di eleggere Mattarella.

Fu entusiasmante, era il fratello di Piersanti, con una tradizione democratica, Ministro più volte, presidente di uno dei Rami del Parlamento e anche giudice costituzionale. Un applauso fragoroso accolse l’esito dello scrutinio nell’aula di Montecitorio, con Napolitano fu una scelta di ripiego. Quel pantano di 9 anni fa lo vedo oggi. Ricordo ancora le parole dure dell’allora Presidente riconfermato, che accettava un secondo mandato, obbligandoci però a fare le riforme, anche se non andarono a buon fine (vedi referendum renziano, ndr). Anche in questo periodo, come nel 2013, nel pacchetto del Quirinale c’è da decidere anche la sorte del Governo».

Per la Venittelli il bilancio di Mattarella è oltremodo positivo: «Ha saputo rappresentare l’Italia nel mondo con autorevolezza, come hanno evidenziato Macron e la von der Leyen, così come viene apprezzato anche Draghi. Mattarella è stata una bella presidenza, per i messaggi che ha dato, per la capacità con cui ha risolto momenti delicati della vita politica, oggi noi abbiamo un Parlamento dove le varie forze si sono combattute a lungo e oggi governano assieme con le larghe intese, tranne Fdi. Un Governo che sta cercando di far uscire il Paese da una fase di emergenza, difficile e complicata, ma che gode del pieno rispetto nei contesti europeo e internazionale.

Una Italia che pare quasi dettare le regole su come agire di contrato alla pandemia, con green pass e campagna vaccinale, il merito è del tandem Mattarella-Draghi, al centro dell’agenda politica europea».

Non c’è nostalgia nelle parole della Venittelli, nel non essere lì alla Camera per questa elezione: «Vivo bene ogni fase della mia vita».

Secondo lei sul tavolo ci sono solo loro due, Draghi e un Mattarella bis, non vede altre soluzioni.

E anche la Venittelli non disdegnerebbe una revisione quanto meno semipresidenzialista delle regole del gioco: «Oggi i cittadini guardano alle scelte dei grandi elettori, ma certamente vorrebbero intervenire e dire la loro con un elettorato attivo. Un presidenzialismo con l’elezione diretta del Capo dello Stato sarebbe anche in linea coi tempi e servirebbe a coinvolgere meglio la popolazione, basti vedere l’affluenza scarsissima dell’11% alle ultime suppletive di Roma».