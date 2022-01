«Emozione e trepidazione», il primo voto per il Capo dello Stato

L'onorevole Giuseppina Occhionero (Italia Viva)

TERMOLI. «Vivissima emozione, grandissima trepidazione». Dopo aver chiesto a chi c'era (Laura Venittelli, ex parlamentare dem che ha eletto sia il Napolitano bis che Mattarella), chiediamo a chi ci sarà, ossia a chi prende parte e lo farà per la prima volta (come l'intera deputazione parlamentare molisana) all'elezione del Capo dello Stato.

Abbiamo scelto la parlamentare più radicata sul nostro territorio, Giuseppina Occhionero (Italia Viva), per rappresentare all'esterno quei sentimenti che pervadono chi è delegato dal popolo a compiere un gesto così importante.

Nel video-messaggio che le abbiamo chiesto, la Occhionero evidenzia come sia fondamentale scegliere un nome di altissimo profilo per garantire continuità istituzionale dopo il settennato di Mattarella, così come è importante tenere ben salda la rotta del Governo, che porti fuori dall'emergenza il Paese e sappia realizzare i progetti del Pnrr.

Una grandissima responsabilità a cui si richiama lei stessa e che estende a tutti i colleghi grandi elettori.