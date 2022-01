Il canto del cigno della seconda Repubblica

TERMOLI. Proponiamo un'analisi del voto che ha rieletto a Capo dello Stato il Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, a firma dell'avvocato Oreste Campopiano.

È finita! Almeno la partita del Quirinale si è chiusa, con una scelta per alcuni di opportunità, per altri di necessità, indubbiamente di conservazione. La rielezione di Sergio Mattarella, anche ad una lettura superficiale, certifica le difficoltà e la scomposizione del già precario quadro politico. Non credo ci sia qualcuna delle forze che sostengono il Governo, che sia uscita dignitosamente da questo voto. Certamente non il centrodestra che è imploso nelle sue contraddizioni; ma anche il centrosinistra che ha provato a nascondere dietro un criptico e talvolta imbarazzante silenzio, le proprie divisioni. In questo quadro confuso hanno perso tutti indistintamente e, di conseguenza, ha perso l'Italia. Ma quel che è più grave è che è stata certificata la disarticolazione definitiva dell'attuale sistema politico. I nodi vengono prima o poi al pettine in politica e le criticità (che hanno radici lontane nel tempo) sono state aggravate dalla mancanza di coraggio, dall'assenza di leader e di Partiti veri.

Quando nel 2018 il passaggio elettorale vide la vittoria dell'antipolitica e la forte affermazione di due contrapposti radicalismi, si forzò la mano per mettere in piedi un Governo che si reggeva su un accordo pseudo-programmatico, che ha mostrato in breve tempo di non poter reggere alle richieste ed alle necessità del Paese. Da allora si è vissuto un lungo periodo di instabilità, aggravata dalla emergenza epidemiologica. Quelle contraddizioni e quella instabilità del sistema si è evidenziata in occasione di questo delicato appuntamento istituzionale e chi oggi ritiene che la "forzatura", anche Costituzionale, su Mattarella sia una… vittoria del Parlamento, sa bene di dire cosa molto lontana dal vero. Personalmente non ritengo che tutto questo abbia "messo in sicurezza il Paese". Credo invece che l'ultimo scorcio di questa legislatura sarà tormentato come non mai e che anche il Governo nazionale risentirà degli scossoni conseguenti alla instabilità del quadro politico parlamentare. Il senso di complessiva irresponsabilità dimostrato, renderà ancora più ingestibile un Parlamento decomposto che ha perso ogni contatto con il Paese reale e con i cittadini. La seconda Repubblica è giunta probabilmente al definitivo capolinea.

29 gennaio 2022, Oreste Campopiano