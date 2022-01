Dissesto del territorio e fondi ministeriali, l'affondo del M5S

TERMOLI. I quattro consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, con primo firmatario Ippazio Stamerra, quindi Nick Di Michele, Antonio Bovio e Daniela Decaro, hanno presentato una interpellanza urgente con cui chiedono di conoscere se il Comune di Termoli ha provveduto o sta provvedendo al deposito dell’istanza per la richiesta dei contributi per la messa in sicurezza del territorio e nel caso di risposta affermativa chiedono altresì di conoscere quali siano gli importi richiesti e quali le opere da realizzare. L’interpellanza presenta i caratteri dell’urgenza, pertanto si chiede che venga trattata nel prossimo Consiglio Comunale.

«Ancora oggi continuiamo a beneficiare dell’attività svolta dal Governo Conte 1. Infatti sono 450 i milioni di euro, stanziati nella Legge di Bilancio del Governo Conte 1 che oggi possono essere utilizzati dai Comuni a seguito dell’emanazione da parte dell’attuale Governo delle modalità di presentazione delle istanze. Il contributo erariale può essere chiesto dai Comuni, entro il 15 febbraio 2022, per la realizzazione di opere inerenti alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti e per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti. Una grande opportunità per la nostra Termoli considerando il fatto che molte strade sono completamente da rifare e che il contenzioso giudiziario instaurato da tanti utenti dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale riguarda proprio le insidie stradali. Sono mesi che in Consiglio comunale vengono portati in discussione all’ordine del giorno debiti fuori bilancio relativi appunto al riconoscimento di debiti dovuti a Sentenze e spesso anche a precetti e atti di pignoramento che i legali delle parti vittoriose notificano al Comune, debiti pagati prelevando soldi dalle casse comunali e quindi soldi di tutti i cittadini. Per accertarci che verrà fatta richiesta abbiamo protocollato una interpellanza con cui chiediamo al sindaco e all’assessore competente, se il Comune di Termoli ha provveduto o sta provvedendo al deposito dell’istanza per la richiesta dei contributi di cui sopra; nel caso di risposta affermativa chiediamo altresì di conoscere quali siano gli importi richiesti e quali le opere da realizzare.

L’interpellanza presenta i caratteri dell’urgenza, per questo abbiamo chiesto che venga trattata nel prossimo Consiglio comunale. Il sindaco di Termoli sfrutti questa opportunità per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle nostre strade, dei nostri ponti, viadotti, edifici e si attivi al più presto per richiedere questi contributi». «Con Decreto del Ministero dell'Interno in data 8 gennaio 2022, ai sensi all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, -La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022, a pena di decadenza. -Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 2 -Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. -Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. -Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 febbraio 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio».