Cimitero, Dem contro Roberti: “Revoca avviene con atti non con chiacchiere, si dimetta”

Termoli Nuovo attacco Dem a firma di Mario Orlando, in seguito alla risposta del primo cittadino, sul project financing del cimitero: “Si dimetta perché non è adeguato al ruolo per cui i Termolesi l’hanno eletta”

TERMOLI. Non sembra placarsi il botta e risposta che vede, al centro delle accuse di Mario Orlando, il cimitero termolese e il project financing. Dopo una prima battuta dell’ex consigliere e la risposta del sindaco Francesco Roberti, l’ex presidente della IV commissione nella scorsa amministrazione di centrosinistra ha deciso di rispondere alle accuse del primo cittadino.

“Il signore in questione risponde sul cimitero al sindaco o a quel che resta. Avevo già anticipato che il Sindaco Roberti, che è una persona politicamente debole e senza argomenti, avrebbe addossato la colpa dei suoi ritardi agli altri. Così è stato. Mi amareggia essere facile profeta con un rappresentante delle istituzioni e cioè con chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e dare loro certezze – scrive Mario Orlando - Roberti però cerca di fare il furbo, credendo che chi scrive e i termolesi abbiano l’anello al naso e pendano tutti dalla sua proverbiale saggezza e dal suo sovrano equilibrio.

Sindaco, purtroppo per lei abbiamo imparato a conoscerla! Lei è coinvolto nel progetto di finanza del cimitero tanto quanto la nostra amministrazione, con l’unica differenza che noi lo abbiamo ideato e lo stavamo portando a compimento, mentre lei lo condivide amministrativamente, ma lo affossa nei tempi e nella volontà di realizzazione.

Perché tutto questo? Perché questi inspiegabili ritardi? Cosa c’è dietro? Ma poi come fa a dire che deve capire, se lei e la sua amministrazione avete inserito questo progetto nella vostra programmazione triennale delle opere pubbliche in ogni anno ed in ogni bilancio che avete approvato! E come si fa a dire che deve ancora capire se lei e la sua amministrazione avete approvato la variante urbanistica cimiteriale in relazione al suo ampliamento e i dipendenti comunali sono andati avanti per ciò che era di loro competenza!

Il progetto non è mai stato revocato dalla sua amministrazione e siccome la revoca di un progetto si fa con atti amministrativi e non con le chiacchiere come sta facendo lei, decida cosa vuol fare! Perciò, delle due l’una: o siete degli scellerati che inserite nel più importate atto di programmazione della vostra amministrazione un progetto che non condividete o l’ipotesi più plausibile è che la sua amministrazione lo condivide, ma c’è una ragione indicibile per cui lei frappone ostacoli su ostacoli, ritardi su ritardi.

Intanto i loculi cimiteriali sono esauriti e non perché lo dico io, ma perché lo dice la vostra struttura tecnica che con molta più saggezza di lei la informa sugli enormi pericoli che si corrono nel rimanere immobili come sta facendo lei.

Lei non può fare il cerchiobottista e dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Una cosa è certa: un’eventuale revoca non dovrà toccare le tasche comunali e dunque le tasche di noi cittadini, altrimenti sarò il primo a rivolgermi alle sedi competenti per la sua dissennata amministrazione.

In ultimo, ma non per ultimo, non agiti lo spauracchio dell’aumento del costo dei loculi (che non è peraltro quello che lei brandisce come arma letale) per impressionare i poveri cittadini: lei sa benissimo che l’aumento è dovuto in piccola parte alla ristrutturazione e alla riqualificazione del cimitero. Come evidenziato anche dai suoi tecnici è in una situazione pessima per assenza di manutenzione straordinaria e per la cattiva regimentazione delle acque pluviali, che purtroppo è inesistente ed ha provocato anche allagamenti di tombe.

Lei sa benissimo quali sono tutti i servizi che un cimitero dovrebbe avere e che quello di Termoli non ha! E sa che il loculo verrà offerto “finito”, cioè anche con l’apposizione della lapide: quindi sommi ai costi attuali, da lei erroneamente indicati, quelli necessari per tumulare una salma. Spero che lei abbia letto la relazione del progetto di finanza e il capitolato. Se non l’ha fatto, lo faccia! Questa sono le ragioni per cui la nostra amministrazione ha deciso di ristrutturare il cimitero e di riqualificarlo ed ampliarlo con la finanza di progetto, per non gravare le tasche dei cittadini come del resto lei vorrebbe fare, purtroppo senza riuscirvi, con ACEA per l’acqua e le fogne della città!

Noi abbiamo cercato di risolvere un importante problema per Termoli. Ci dice lei cosa ha fatto come sindaco e come consigliere comunale (per i decenni in cui ha ricoperto tale carica) sul cimitero? Quale è la sua programmazione alternativa? Le do io la risposta: nulla di nulla.

E questa volta non mi risponda, perché se lei per capire ci impiega tre anni, beh, allora debbo evidenziarle che politicamente e amministrativamente lei è un po' duro di comprendonio. Allora si dimetta, perché non è adeguato al ruolo per cui i Termolesi l’hanno eletta”.