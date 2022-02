Grandi elettori e piccola politica, alle radici del Mattarella bis

TERMOLI. I sondaggisti nazionali evidenziano una maggioranza di italiani favorevole alla rielezione del Capo dello Stato. Sollecitati sul tema, allo stato, i lettori di Termolionline dalla serata di sabato mostrano una leggera prevalenza contraria.

In questi primi giorni si affastellano analisi e commenti sulla settimana quirinalizia, ma non v'è dubbio che il Mattarella bis rappresenti un grande smacco per la classe politica italiana.

Strette di mano, applausi e congratulazioni reciproche. I “Grandi elettori”, 1009 il numero preciso, sono apparsi pienamente soddisfatti della ‘scelta’ appena fatta, ossia quella di rieleggere Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Intendiamoci, nulla da eccepire sulla statura istituzionale del nostro Capo dello Stato, il suo settennato appena trascorso è stato apprezzato sia dalla maggioranza degli italiani sia all’estero come rappresentante del Bel Paese. A fare una magra figura, anzi pessima, sono stati proprio loro, quei 951 parlamentari (630 deputati e 321 senatori) e 58 delegati regionali, che in sei giorni di votazioni non sono riusciti a mettersi d’accordo su un nome di “Alto profilo” (dicitura vaga con cui tanti nostri rappresentanti si sono riempiti la bocca) che potesse sostituire l’ex Presidente. E allora una domanda sorge spontanea, in Italia non esistono personalità politiche di “Alto profilo”? A quanto pare no. E se non esistono persone rette, dedite allo Stato e capaci di affrontare le sfide che l’Italia si trova davanti, a ragion veduta si può affermare che nessuno dei nostri politici incarna tale profilo, non solo per diventare inquilini del Quirinale ma nemmeno per rappresentare gli italiani in parlamento e tantomeno per formare una squadra di governo.

E i cittadini? Sfiancati e psicologicamente provati dalla pandemia, gli italiani si aspettavano (e si meritavano) sicuramente una performance di gran lunga migliore da parte della propria classe politica. Il fatto che si sia ripiegato, dopo ben otto votazioni, sul vecchio Presidente è la prova che i nostri politici sono allo sbaraglio, incapaci di prendere decisioni, arroccati alla difesa dei loro interessi personalistici e dimostrando un’immaturità (rende bene in questo caso il termine inglese childish, ossia infantile) inaccettabile da parte di una classe politica che si è detta pronta a dirigere l’ottavo paese più industrializzato del mondo. Le battute sui social, da parte di commentatori politici esperti ma anche di semplici cittadini, sono state in molti casi esilaranti, rendendo chiaro il pensiero di tutti: i nostri politici sono come bambini che trovandosi nei pasticci hanno chiesto l’aiuto del papà (o in questo caso dobbiamo dire del nonno?).

E non solo i ‘Grandi elettori’ non sono riusciti a trovare un nuovo nome che potesse degnamente sostituire Sergio Mattarella, ma hanno anche scomodato e messo con le spalle al muro l’ex Presidente, il quale aveva ripetuto più volte, durante il suo ultimo anno di mandato, di non aver alcuna intenzione di fare il bis. L’impasse è grave e quegli applausi e pacche sulle spalle a fine votazione sono stati davvero di cattivo gusto, perché l’amaro che hanno lasciato come retrogusto suona come un vero e proprio knockout alla nostra democrazia. Come cittadini sognavamo di meglio, ciò che abbiamo avuto è stato il peggior spettacolo che ci potevano propinare.