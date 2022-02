Toma al ritorno da Roma: «Politica nazionale in fase di grande confusione»

Intervista al governatore Toma

TERMOLI. Il governatore del Molise Donato Toma torna in Consiglio regionale dopo la settimana trascorsa come "grande elettorale" nella delegazione regionale. Toma evidenzia come la politica livello nazionale sia in una fase di grande confusione.

Riferisce di aver vissuto una esperienza positiva, di aver colloquiato col Capo dello Stato Mattarella, che ha rivolto parole di vicinanza al Molise e si sarebbe complimentato per la gestione della pandemia.

Ma le domande dei colleghi, in questo video giratoci dal direttore di Teleregione, Pierluigi Boragine, che ringraziamo, incalzano il presidente della Giunta regionale anche sui temi di carattere regionale, con la reiterata richiesta di nomina del sub-commissario, dopo le dimissioni di Anna Maria Tomassella, che si attende dal Governo.