Giunta Toma, amministrative e Quirinale: «Fratelli d'Italia ha le spalle larghe»

Fratelli d'Italia dopo la rielezione di Mattarella: intervista a Luciano Paduano

TERMOLI. Fratelli d’Italia in via di riposizionamento politico?

In Molise l’hanno testato sia nella difficile coabitazione nella maggioranza regionale, dove sono rappresentati dall’assessore Quintino Pallante, ma coi due consigliere che hanno aderito successivamente, Aida Romagnuolo e Michele Iorio, all’opposizione della giunta Toma, sia alle ultime elezioni amministrative, ma ancora di più la partita del Quirinale ha mostrato la corda nei rapporti con Lega e Forza Italia.

Che succederà ora?

Lo abbiamo chiesto al responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Luciano Paduano, che sull’atteggiamento nella coalizione di centrodestra aveva tuonato anche per le vicende molisane. «Il problema dell’incoerenza non è solo molisano, ma si è manifestato anche a livello nazionale. Tante volte qui nel Molise anticipiamo i tempi. Che posso dire? Ormai Fdi è abituato ad essere bidonato come partito. Giorgia Meloni fortunatamente ha le spalle larghe, ha dalla parte sua tutte le ragioni di questo mondo per come si è comportato il centrodestra per l’elezione del Presidente della Repubblica. Quindi spalle larghe, testa alta e andiamo avanti. Vi posso dire che la gente è contenta di appartenere a Fratelli d’Italia, e mi riferisco agli iscritti. Però vedo e riscontro che anche nella popolazione che non era vicina a Fdi si sta ricredendo sul comportamento di Giorgia perché è stata veramente l’unica coerente in tutto l’arco politico costituzionale.Noi non siamo un partito filogovernativo. Non dobbiamo stare al Governo a tutti i costi. Lo abbiamo dimostrato già in questa legislatura che più volte potevamo accedere a ministeri, invece la coerenza che ci contraddistingue da tutti quanti gli altri ha mantenuto fede.

Quindi per noi va bene mantenere fede a quello che noi propagandiamo, quindi noi stiamo fuori dal governo ma restiamo a testa alta. Se non ci saranno i presupposti che sia la Lega che Forza Italia tornino un po’ ad essere più coerenti e più seri perché no? Anche andare da soli, tanto siamo abituati a stare all’opposizione, ci possiamo stare con grande dignità. Questo eventualmente può valere per un modello proporzionale a livello nazionale, ma non può valere a livello regionale in Molise dove c’è un sistema elettorale completamente diverso. Ma nelle elezioni regionali in Molise, io spero che i coordinatori regionali del centrodestra al più presto si siedano a tavolino e comincino a discutere per il prossimo candidato governatore di centrodestra. Io posso parlare per Fdi per gli altri partiti se sono assenti a livello nazionale figuriamoci qui nel Molise. Non si sentono. Sono tutti filogovernativi a parte, una buona parte dei Fdi. Ma se si comincia, se ci si rimbocca le maniche e si inizia a parlare di politica per risollevare le sorti di questo Molise i presupposti ci sono tutti. Noi siamo per costruire, non per distruggere».