«Abbiamo rieletto il migliore Presidente possibile, ora avanti con Mattarella e Draghi»

Rielezione di Mattarella, l'auspicio dell'onorevole Giusy Occhionero sul nuovo settennato

ROMA. Settimana intensa quella appena trascorsa che ha portato alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Il Parlamento era chiamato a fare una scelta di stabilità e sicurezza per il Paese. Abbiamo eletto il migliore Presidente della Repubblica che potessimo avere in questo momento - ha commentato la deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero.

Come deputata, è stato un onore rappresentare i cittadini anche in questo delicato passaggio e votare Sergio Mattarella. L'Italia mantiene la sua guida di alto livello, che insieme a Mario Draghi potrà garantire il meglio per tutti.

Ecco qualche riflessione sul discorso pronunciato in Parlamento a seduta comune giovedì scorso».

