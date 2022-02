Post sisma: «E' tempo di far conoscere la verità ai cittadini!»

LARINO. A volte arrivano prima le smentite e le dissociazioni delle notizie da cui scaturiscono.

E' avvenuto nella circostanza riferita alla polemica politica sulla ricostruzione post sisma relativa agli eventi tellurici del 2018. Ieri c'era stata la presa di distanza della vicepresidente del Consiglio comunale, Graziella Vizzarri.

Stamani giunge la richiesta di verità sul sisma del 2018 da parte del circolo Pd frentano e del gruppo consiliare di opposizione "Il Germoglio".

«Il Circolo di Larino del Partito Democratico e Il Germoglio, a distanza di tre anni e mezzo dall'evento sismico che ha interessato anche la nostra Città, chiedono che si faccia luce sulle pratiche relative agli immobili i cui titolari hanno beneficiato dei contributi relativi all'autonoma sistemazione e agli interventi di pronto ripristino.

Il gruppo di maggioranza, in Consiglio comunale, con il voto contrario espresso sulla nomina di una Commissione d'inchiesta, ha impedito di fare chiarezza sull'argomento e sulle strumentalizzazioni poste in essere per confondere i fatti e impedirne la conoscenza. Non è più tempo di ambiguità e rinvii, è tempo di far conoscere la verità ai cittadini!»